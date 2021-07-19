В історичному центрі Львова обвалилася стіна будинку. Під завалами знайшли тіло

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Львівська міська рада

У будинку за адресою вулиця Руська, 8 у Львові обвалилася стіна. Під завалами знайшли тіло однієї людини, повідомляють у Львівській міській раді.

Будинок розташований у самому історичному центрі поруч з площею Ринок.

Загиблий - чоловік, який, за попередньою інформацією, міг виконувати ремонтні роботи в цьому будинку.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, на місці також виявили перфоратор (інструмент для пробиття отворів у каменю та бетоні - Ред.).

Водночас голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля заявив, що влада жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі, про яку йдеться, не надавала.

Наразі на місці працюють бригади ДСНС, які розбирають зруйновані конструкції.

Рятувальники зазначають, що повідомлення про руйнування будівлі близько 16.40 понеділка.

Повідомлення Львівської міськради та ДСНС дещо відрізняються: перші повідомляють, що будинок - житловий, другі - що нежитловий.

Автор фото, Львівська міська рада