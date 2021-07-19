Англія скидає маски і локдаун, Європа оговтується від повеней. Теленовини ВВС
У випуску 19 липня:
- Клуби, театри і кінотеатри відкриті. Масок можна не носити, дистанцію не тримати. Як Англія знімає обмеження на тлі третьої хвилі і штаму Дельта.
- Гори каміння замість будинків, мостів та вулиць. Зниклих безвісти навряд чи знайдуть живими. Німеччина оговтується від наслідків смертельний повеней.
- Життя в оточенні "Талібану". Спеціальний репортаж із міста в Афганістані, усю провінцію довкола якого контролює угруповання.
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