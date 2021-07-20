При в'їзді в Україну всіх невакцинованих хочуть відправляти на самоізоляцію - щонайменше тиждень
Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону через зростання випадків нового штаму коронавірусу "Дельта" у світі.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час селекторної наради у глави держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зокрема, МОЗ пропонує, щоб всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили обов'язкову 14-денну самоізоляцію.
Це стосуватиметься й українців, які будуть повертатись додому.
Термін самоізоляції можуть скоротити до семи днів, якщо після цього терміну отримати негативний ПЛР-тест.
"Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції", - наголосив Ляшко.
У пресслужбі МОЗ BBC News Україна заявили, що точної дати, коли саме затвердять цю постанову, ще немає, але цілком ймовірно, що рішення можуть ухвалити вже на найближчому засіданні уряду 21 липня.