Дівчину відмовились найняти через українську мову. Потім вибачились і звільнили ейчара

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Укрінформ

Активістка ГО "Відсіч" Вікторія Юхимець в середині липня поскаржилась, що її відмовилась взяти на роботу штатним психологом транспортна компанія Columb Trade. Формальним приводом для відмови послужила принципова україномовність дівчини.

Юхимець виклала у Facebook аудіозапис телефонної розмови зі HR менеджеркою, яка пояснила, що причина відмови - не професійні якості шукачки, а її україномовність.

"У нас спілкування в компанії відбувається російською. Вам буде некомфортно", - заявила ейчар.

Пізніше Юхимець повідомила, що її пост заблокували і вона поскаржилася на компанію повторно.

Станом на 17 липня, за словами дівчини, співробітники компанії двічі дзвонили їй, щоб вибачитися.

"Але це не особиста образа і, чесно кажучи, я їх (вибачень - ред.) не потребую. Ця ситуація вийшла на суспільний розгляд і стосується кожного", - написала Юхимець та висловила сподівання, що на інцидент відреагують омбудсмен Людмила Денісова та уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

17 липня Columb Trade публічно вибачилася за інцидент на своїй сторінці в Facebook, запевнивши, що компанія не поділяє позиції співробітниці, яка проводила телефонну розмову з Юхимець.

"Ми проукраїнська компанія та не займаємося антинаціоналізмом, - йдеться в заяві. - Ми вдячні всім людям, які звернули нашу увагу на цей інцидент. Без вас ми б ніколи не взнали, що такі речі відбуваються у нас під носом".

19 липня компанія повідомила, що за результатами внутрішнього розслідування звільнила HR менеджерку компанії, яка проводила співбесіду та опублікувала відповідний наказ.

Компанія визнала, що її співробітниця порушила законодавство.

У Columb Trade заявили, що "колишня співробітниця дозволила собі зауваження та коментарі, неприйнятні не тільки для компанії, а й ті, що порушують українські закони".