Україна запускає вакцинацію всіх охочих. Що це значить і чи доступний Pfizer

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

З 21 липня Україна відкриває п'ятий етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.

У коментарі BBC News Україна в МОЗ підтвердили, що записатися на отримання вакцини Pfizer також можна буде без будь-яких обмежень з 21 липня.

Пріоритет, як і раніше, надається літнім людям, людям з хронічними хворобами, а також медикам, освітянам, соціальним працівникам та військовим.

Раніше без обмежень можна було отримати укол китайської CoronaVac/Sinovac Biotech, а от щеплення "дефіцитною" Pfizer було проблематичним.

Нещодавно до України завезли мільйон доз цієї вакцини і вакцинували нею пріорітетні групи та трудові колективи.

У липні МОЗ України дозволило робити щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech усім охочим у цетрах масової вакцинації - з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

У Києві щеплення цією вакциною робили лише громадянам віком від 60 років, за попереднім записом.

Багато хто досі сумнівається, щоб доступ до Pfizer буде вільним з 21 липня.

Автор фото, Reuters

Напередодні до України завезли 2 млн доз вакцини Moderna від уряду США, яку почнуть розвозити регіонами.

Втім вже з 21 липня всі охочі зможуть записати на вакцинацію в будь-який зручний для них час.

Записатися на щеплення можна:

Телефоном до пунктів щеплень

Телефоном та онлайн через Helsi.me до центрів масової вакцинації

Повний перелік місць, де можна щепитися, з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

За місцем роботи щеплення можуть отримати:

працівники сфери охорони здоров'я

освітяни

працівники соціальної сфери

військовослужбовці

працівники структур державної безпеки

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування

організовані колективи з понад 50 охочими щепитися

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.

За інформацією МОЗ, станом на 20 липня в Україні проведено 4,1 млн щеплень. 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами - 1,4 млн осіб.