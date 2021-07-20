Україна запускає вакцинацію всіх охочих. Що це значить і чи доступний Pfizer
З 21 липня Україна відкриває п'ятий етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.
У коментарі BBC News Україна в МОЗ підтвердили, що записатися на отримання вакцини Pfizer також можна буде без будь-яких обмежень з 21 липня.
Пріоритет, як і раніше, надається літнім людям, людям з хронічними хворобами, а також медикам, освітянам, соціальним працівникам та військовим.
Раніше без обмежень можна було отримати укол китайської CoronaVac/Sinovac Biotech, а от щеплення "дефіцитною" Pfizer було проблематичним.
Нещодавно до України завезли мільйон доз цієї вакцини і вакцинували нею пріорітетні групи та трудові колективи.
У липні МОЗ України дозволило робити щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech усім охочим у цетрах масової вакцинації - з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.
У Києві щеплення цією вакциною робили лише громадянам віком від 60 років, за попереднім записом.
Багато хто досі сумнівається, щоб доступ до Pfizer буде вільним з 21 липня.
Напередодні до України завезли 2 млн доз вакцини Moderna від уряду США, яку почнуть розвозити регіонами.
Втім вже з 21 липня всі охочі зможуть записати на вакцинацію в будь-який зручний для них час.
Записатися на щеплення можна:
- Телефоном до пунктів щеплень
- Телефоном та онлайн через Helsi.me до центрів масової вакцинації
Повний перелік місць, де можна щепитися, з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
За місцем роботи щеплення можуть отримати:
- працівники сфери охорони здоров'я
- освітяни
- працівники соціальної сфери
- військовослужбовці
- працівники структур державної безпеки
- працівники органів державної влади та місцевого самоврядування
- організовані колективи з понад 50 охочими щепитися
Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.
За інформацією МОЗ, станом на 20 липня в Україні проведено 4,1 млн щеплень. 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами - 1,4 млн осіб.