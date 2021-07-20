Мільярдер Джефф Безос успішно злітав у космос

27 хвилин(и) тому

Автор фото, BLUE ORIGIN

Мільярдер Джефф Безос у вівторок відлетів у космос на своєму ракетному кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin.

У майбутньому корабель планують використовувати для обслуговування нового ринку космічного туризму.

Запуск відбувся близько 16:10 за Києвом зі стартового майданчика у штаті Техас.

Політ тривав близько 10 хвилин. Спершу на поверхню успішно повернулася ракета-носій, трохи згодом - капсула з астронаватами.

Безоса на борту супроводжували його брат Марк Безос, 82-річна Воллі Фанк, яка готувалася до космічних польотів у 60-х роках, але так і не полетіла, та 18-річний студент Олівер Деймен.

Пряма трансляція польоту триває Youtube-каналі Blue Origin.

Капсула відокремилася від ракети-носія на висоті близько 76 кілометрів і продовжила підійматися вгору, досягши висоти понад 100 км.

Таким чином Безосу вдалося перетнути так звану Лінію Кармана - висоту, яка вважається умовною межею атмосферою Землі й космосом.

Автор фото, BLUE ORIGIN

Безос чекав цього моменту понад два десятиліття - він створив Blue Origin іще у 2000 році.

"Мене постійно запитують, чи я нервую. Але я не нервую, мені просто дуже цікаво, що нового ми дізнаємося, - заявляв Безос. - Апарат готовий, екіпаж готовий, наша команда просто неймовірна. Ми всі налаштовані дуже добре".

Автор фото, BLUE ORIGIN

Політ Безоса припинить так звані "космічні перегони мільярдерів", скільки він відбудеться через дев'ять днів після того, як суперник Безоса у сфері космічного туризму сер Річард Бренсон пролетів високо над Землею на своєму космічному літаку Virgin Galactic.