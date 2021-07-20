У Києві жінка напала на банк з пістолетом. Її затримали

1 година тому

Автор фото, Нацполіція

Столична поліція затримала жінку, яка вчинила розбійний напад на одне із банківських відділень у Києві.

Інцидент стався 20 липня на вулиці Автозаводській, що в Оболонському районі столиці.

Нападниця зайшла до приміщення банку і кинула підпалену пляшку з рідиною, після чого стала погрожувати персоналу пістолетом і вимагати гроші.

Працівники банку виконали її вимогу, але встигли одразу викликати поліцію, яка прибула на місце вже за кілька хвилин.

Автор фото, Нацполіція

Автор фото, Нацполіція

На виході з банківського відділення нападницю вже чекали правоохоронці.

В поліції кажуть, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав - наразі на місці продовжують працювати правоохоронці, вони опитують свідків та з'ясовують усі обставини ситуації.

Щодо жінки відкрили справу за статтею про розбій.

Максимально можливе покарання, передбачене нею - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.