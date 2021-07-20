Гандболісток з Норвегії оштрафували за вихід на гру в шортах, а не бікіні

57 хвилин(и) тому

Автор фото, norway beach handball women / instagram

Збірну Норвегії з жіночого пляжного гандболу оштрафували на 1 500 євро за те, що норвежки вийшли на поєдинок у шортах, а не бікіні.

Інцидент стався в рамках чемпіонату Європи - під час матчу за третє місце між Норвегією та Іспанією, який завершився перемогою останньої.

Європейська федерація гандболу заявила, що штраф накладений через використання непідходящого одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.

Представник норвезької федерації гандболу вже заявив, що Норвегія сплатить штраф, але додав, що спортсменки, на його думку, повинні мати вибір одягу, в якому вони виходять на поле.

"Найголовніше, щоб їм було зручно", - сказав Каре Гейр Ліо, голова Федерації гандболу Норвегії.

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Відомо, що напередодні чемпіонату Норвегія зверталася в Європейську федерацію гандболу з проханням дозволити виходити на гру в шортах, але отримала відмову.

Норвезьку федерацію також заздалегідь попереджали про можливі штрафи за порушення правил екіпірування.

Очікується, що упродовж найближчих місяців питання змін щодо ігрової форми у пляжному гандболі розглянуть на найвищому рівні.

Питання екіпірування пляжних гандболісток активно обговорюється вже кілька років - деякі спортсменки вважають обов'язок виходити на гру в бікіні принизливим і вбачають в цьому сексуалізацію жіночого пляжного гандболу.

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Навесні цього року схожа історія трапилася на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, коли представниця збірної Німеччини Сара Восс замість традиційного гімнастичного трико вирішила виступати в комбінезоні, що закриває ноги.

Таким чином Восс виступила проти сексуалізації жінок у спорті. Згодом її крок повторили інші німецькі гімнастки.

Водночас траплялися й випадки, коли спортсменки, навпаки, відстоювали своє право на більш відкритий одяг.

Так, на початку 2021 року німецькі пляжні волейболістки Карла Боргер і Юлія Зуде оголосили про бойкот змагань у Катарі через тамтешні вимоги до зовнішнього вигляду спортсменок.

Їм рекомендували виступати у трико з довгими рукавами - щоб максимально закрити ділянки жіночого тіла, які, згідно з мусульманськими традиціями, не мають бачити сторонні люди.

Карлу Боргер і Юлію Зуде такі вимоги обурили: "Це єдина країна і єдиний турнір, де організатори вказують нам на такі речі. Це неприпустимо", - заявляла Боргер в одному з інтерв'ю.