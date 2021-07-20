Covid-19: в Індії вже 4 млн надлишкових смертей

17 хвилин(и) тому

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Нове дослідження показало, що пандемія коронавірусу призвела до того, що кількість надлишкових смертей в Індії сягнула позначки в 4 мільйони.

Надлишкова смертність - це показник, який вказує на те, наскільки більше людей померло в країні порівняно з кількома попередніми роками.

Хоча неможливо точно сказати, скільки з цих 4 мільйонів додаткових смертей були спричинені саме коронавірусом, вплив пандемії на це очевидний.

Наразі в Індії офіційно зареєстровано понад 414 тисяч смертей, спричинених Сovid-19.

При цьому як чимало фахівців, так і місцеві ЗМІ вважають ці цифри заниженими: кажуть, що влада просто не здатна врахувати усі смерті від коронавірусу - особливо у сільській місцевості, де живуть сотні мільйонів індійців.

Автори нового дослідження, проведеного Вашингтонським аналітичним центром глобального розвитку, кажуть що головний висновок їхньої роботи - те, що фактична кількість смертей від Covid-19 "ймовірно, набагато вища, ніж офіційні підрахунки".

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Дослідження охопило період з початку пандемії до кінця червня цього року - автори використовували різноманітні дані про смертність, зокрема екстраполювали статистику кількох регіонів на всю країну та аналізували світові дані про співвідношення смертельних випадків і кількості позитивних тестів на Covid-19.

"Щодо справжньої кількості смертей - рахунок йде на мільйони, а не на сотні тисяч. Це перетворює ситуацію на, можливо, найбільшу трагедію країни з часів розділу Індії та здобуття незалежності", - каже Арвінд Субраманян, колишній економічний радник індійського уряду, який допомагав у проведенні дослідження.

У травні, під час потужної хвилі пандемії, в Індії, лише за офіційною статистикою від коронавірусу померли 170 тисяч людей.

Крематорії та майданчики для спалювання померлих тоді не могли впоратися з потоком тіл, і з річки Ганг нерідко виловлювали людські трупи.