Викид газів на заводі РівнеАзот. Що відомо

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот із відео "Суспільне: Рівне"

Над підприємством "Рівнеазот" ввечері 20 липня з'явилася руда хмара, яка стала наслідком розгерметизації трубопроводу. Представники заводу запевняють, що жодної небезпеки немає.

Користувачі соцмереж спершу повідомляли про нібито вибух на "Рівнеазоті", але в пресслужбі підприємства це заперечили.

"20 липня на підприємстві відбулась позаштатна ситуація - розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу", - заявили представники компанії в коментарі "Укрінформу".

У пресслужбі запевнили, що наслідки надзвичайної ситуації вдалося оперативно ліквідувати - жертв та постраждалих немає.

Наразі показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм і загрози довкіллю та населенню немає, кажуть в "Рівнеазоті".

Очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у своєму фейсбуці також запевнив, що ситуація ліквідована силами працівників підприємства.

У ДСНС розповіли, що витік газів було припинено близько 17:30.

"Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає", - кажуть рятувальники.

Підприємство "РівнеАзот" розташоване в селищі Городок, приблизно за 10 кілометрів від Рівного.

Завод є одним із найбільших в Україні підприємств з виготовлення мінеральних добрив та адипінової кислоти.