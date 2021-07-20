"Перший бідний президент". Президентом Перу став найлівіший політик в історії країни

45 хвилин(и) тому

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Після тривалих суперечок виборча комісія Перу визнала переможцем другого туру президентських виборів представника лівої партії "Вільне Перу" Педро Кастільо, колишнього шкільного вчителя і профсоюзного лідера.

Він виграв з мінімальною перевагою, набравши 50,12% або на 44 058 голосів більше, ніж його суперниця - ліберал Кейко Фухіморі.

Фухіморі продовжує вважати, що перемогу в неї вкрали, посилаючись на непропорційно велику кількість голосів за Кастільо в окремих районах країни. Хоча міжнародні спостерігачі, зокрема британські та американські, визнали вибори вільними та чесними.

"Сподіваюся, правда рано чи пізно вийде на поверхню", - заявила вона, додавши, що змушена підкоритися закону й визнати свою поразку.

Що чекає на Перу?

Педро Кастільо став відомим чотири року тому, коли очолив загальнонаціональний страйк, який змусив тодішню владу піти на підвищення зарплат. Але фаворитом нинішніх перегонів він до останнього моменту не вважався.

Під час передвиборчої кампанії Кастільо переконував своїх прибічників: "У багатій країні більше не буде бідних".

Він обіцяв, що відмовиться від президентської зарплати і буде, як і раніше, жити на доходи вчителя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає будинок новообраного президента Перу

"Це перший бідний президент Перу", - сказав про нього експерт Уго Отеро агентству AFP.

У промові перед прихильниками, які зустрічали його після рішення виборчкому, Кастільо сказав, що не ображається на випади проти себе і сподівається на співпрацю з Фухіморі - так, за його словами, країна зможе розвиватися.

Аналітики називають 51-річного Кастільо найлівішим президентом в історії Перу. Проте на відміну від Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро в сусідній Венесуелі, він не сповідує войовничого антиамериканізму, а концентрується на соціально-економічних питаннях.

У своїй передвиборчій програмі Кастільо обіцяв створити мільйон нових робочих місць за допомогою інфраструктурних проєктів, імпортозаміщення та підтримки малого бізнесу.

Він також планує націоналізувати гірничу та нафтову промисловість і підвищити податки для забезпечених перуанців.

Упродовж останніх тижнів перед виборами Кастільо дещо пом'якшив ліву риторику, закцентувавши увагу на економічній стабільності.

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Новий президент також хоче боротися зі злочинністю шляхом запровадження смертної кари.

Раніше Кастільо заявляв, що дасть "72 години на збори" іноземцям, які нелегально перебувають в Перу і, на його думку, вчиняють більшість злочинів.

Він не вказував ні на кого конкретного, але, судячи з усього, мав на увазі сотні тисяч венесуельців, які втекли до Перу від економічних негараздів у рідній країні.

Кастільо також виступає проти одностатевих шлюбів, абортів та евтаназії.

І Сполучені Штати, і сусідня з Перу Венесуела, яка протистоїть США, привітали Кастільо з перемогою.

Династія Фухіморі

У свої 46 років головна суперниця Кастільо Кейко Фухіморі є ветераном перуанської політики.

Мати двох дітей, яка отримала освіту в США і одружена на американцеві, вона також є донькою Альберто Фухіморі - президента Перу у 1990-2000 роках.

Родина має японське коріння, чим і пояснюється їхнє незвичне для Латинської Америки прізвище.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кейко Фухіморі визнала поразку, хоча й говорить про фальсифікації

У 1994 році, коли її батьки розлучилися, 19-річна дівчина стала виконувати обов'язки першої леді, а після відставки батька очолила створену ним партію "Народна сила".

Тричі - у 2011, 2016 і 2021 роках - вона боролася за президентське крісло, щоразу виходила в другий тур, але перемогти їй так і не вдавалося.

На парламентських виборах у квітні цього року "Народна сила" також виступила невдало, скоротивши своє представництво до 24 мандатів.

Зараз Фухіморі закликає своїх прихильників "мобілізуватися" і протестувати, але не порушувати при цьому закон і порядок.

У 2019 році ексголова бразильської будівельної компанії Odebrecht Луїс да Роча Суарес заявив, що у 2011 році незаконно перерахував до виборчого фонду Фухіморі 1 мільйон доларів.

Поразка на виборах дає зелене світло для розслідування цих звинувачень, які можуть завершитися для Фухіморі позбавленням волі.

Президент за ґратами

82-річний Альберто Фухіморі наразі відбуває тюремний термін за звинуваченнями у хабарництві та порушенні прав людини, які виражалися у масовій стерилізації жінок з бідних сімей і створенні "ескадронів смерті" для боротьби з озброєними повстанцями з марксистської організації "Світлий шлях".

Після відставки він поїхав до Японії, яка відмовилася його видавати, але у 2005 році Фухіморі несподівано опинився в Чилі, де його арештували за запитом Перу.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Альберто Фухіморі під час суду, 2015 рік

Місцевий аналітик Аугусто Альварес прогнозував "остаточний демонтаж фухіморізму". Проте чимало перуанців вдячні Альберто Фухіморі за перемогу над гіперінфляцією та боротьбу з рухом "Світлий шлях", який свого часу дестабілізував країну.

Ці почуття поширюються і на його доньку Кейко Фухіморі. Її прихильником, зокрема, є найвідоміший перуанський письменник, Нобелівський лауреат Маріо Варгас Льйоса.

Президентський безлад

Педро Кастільо - п'ятий за останні три роки президент Перу.

Лише за один тиждень в листопаді минулого року в президентському кріслі встигли побувати три людини.

Це сталося після імпічменту президента Мартіна Віскарри, звинуваченого в корупції. На заміну йому прийшов спікер парламенту Мануель Меріно, який швидко подав у відставку через загибель двох мітингувальників. Після цього тимчасовим президентом став новий спікер Франциско Сагасті.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Перу - одна з найбідніших країн світу. Пандемія зробила становище перуанців іще складнішим

З десяти останніх президентів Перу семеро перебувають за ґратами або під слідством.

Ще один, Алан Гарсія, наклав на себе руки, коли за ним прийшла поліція.

Перу - другий у світі виробник міді. Там також видобувають золото, срібло, цинк та нафту.

Попри наявність у Перу природних ресурсів, значна частина 32-мільйонного населення країни страждає від бідності та безробіття.