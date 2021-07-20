Вакцинація для усіх в Україні, Безос у космосі. Теленовини ВВС
У випуску 20 липня:
- Вакцинація для усіх охочих. Як тепер можна буде зробити щеплення від коронавірусу в Україні.
- За лічені дні до Олімпійських ігор в Токіо учасників змагань, хворих на ковід, стає все більше.
- Могили дітей на території колишніх шкіл-інтернатів у Канаді. Як в країні осмислюють болісний спадок.
- Перегони мільярдерів. Засновник Amazon Джефф Безос успішно злітав до космосу і провів кілька хвилин у невагомості.
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