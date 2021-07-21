У Франції запрацювала система ковідних перепусток. Що в них і куди без них не пускатимуть

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Без ковідної перепустки не потрапити не лише в Лувр, але й в паризький Діснейленд

На тлі нової хвилі зростання нових випадків коронавірусу у Франції почали працювати ковідні перепустки.

Від середи, 21 липня французи повинні мати підтвердження вакцинації або негативний тест на коронавірус, аби потрапити до більшості музеїв, театрів та кінотеатрів.

Очікується, що сьогодні законодавці почнуть обговорювати, чи поширювати у серпні ці вимоги на вхід до кав'ярень, ресторанів та торговельних центрів.

Ковідні перепустки набули чинності тоді, як міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив про 18 тисяч нових заражень лише за останню добу.

Лише минулого тижня добова кількість нових випадків становила менше 7 тисяч. Тобто зростання становить 150% і пояснюється поширенням в країні штаму "Дельта".

"Ми такого ніколи не бачили раніше", - заявив міністр охорони здоров'я, наголосивши, що "Дельта" поширюється швидше, ніж попередні штами, які вперше виявили у Британії та Південній Африці.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани запровадити ковідні перепустки на початку липня. Він також попередив про обов'язкову вакцинацію для медичних працівників від вересня цього року.

Опитування свідчать про поширений скептицизм щодо вакцинації в країні.

Оголошені президентом Макроном плани викликали неоднозначну реакцію.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Плани запровадити ковідні перепустки викликали протести

Учасники протестів проти ковід-перепусток напали на два центри вакцинації.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Парижі Люсі Вільямсон, вони називають ініціативу про перепустки - "диктатурою" в охороні здоров'я.

Якщо влада не змінить своїх планів, то вже за пару тижнів ви не зможете посидіти в кав'ярні у Парижі або ж поїхати поїздом, якщо не зможете довести, що не маєте коронавірусу або маєте щеплення чи імунітет проти нього.

Поки що, повідомляє Люсі Вільямсон, ковідні перепустки запрацювали для музеїв та театрів. Без них ви також не потрапите до паризького Діснейленду.

Але попереду дебати щодо поширення цих правил на кав'ярні, торговельні центри та громадський транспорт. І саме вони викликають найбільший спротив.

Деякі депутати парламенту вже отримали смертельні погрози.

Втім, більшість французів поки підтримують урядові плани, оскільки вважають, що це єдиний спосіб запобігти новому локдауну.