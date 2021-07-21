СБУ затримала "першого українського морського пірата"

22 хвилин(и) тому

Автор фото, ssu.gov.ua

Вперше в історії України громадянину країни повідомили про підозру за піратство.

За повідомленням СБУ, цього чоловіка - жителя Миколаївщини - звинувачують у тому, що він захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.

"Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його", - повідомили в СБУ.

Погрожуючи зброєю, українець вимагав зміни курсу корабля та пів мільйона доларів.

Переговори із судновласником тривали чотири дні.

За 6 тисяч доларів він погодився здати зброю і розблокувати судно.

"Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав $100 тис. - інакше погрожував викинути всю зброю за борт", - розповіли про перебіг подій в СБУ.

Цього разу компанія відмовилася виплачувати викуп, а згодом "пірата" зупинили силою.

Проте притягти його до відповідальності у відкритому морі було неможливо, бо "на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави".

"Пірата вдалося затримати уже в Україні", - повідомляють в СБУ і зазначають, що з часу повернення до України "пірат" кілька разів міняв паспорти і місця проживання.

Наразі чоловікові оголошено підозру у піратстві, тобто у "застосуванні насильства, пограбуванні або інших ворожих діях щодо екіпажу морського судна", і нині йому обирають запобіжний захід.