Зруйновані міста Німеччини: як країна оговтується після повені

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бад Мюнстерайфель: спочатку мул треба прибрати із будинків

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала зруйноване повінню місто Бад Мюнстерайфель і пообіцяла, що державна підтримка надійде впродовж наступних днів.

Те, що вона побачила, - наслідки найсильнішої за останні 700 років повені.

"Єдине, що втішає, це величезна солідарність", - заявила вона перед місцевими мешканцями, багато з яких залишилися без даху над головою.

З усієї Німеччини до постраждалих регіонів надходять пожертви та приїжджають допомогові команди.

Водночас кацлерка попередила, що відновлення зруйнованої інфраструктури - водогонів, телефонних ліній та радіоантен, залізничних колій, мостів - потребуватиме місяців.

Очевидно, це відбудеться вже після того, як вона залишить свою посаду після вересневих виборів.

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP Підпис до фото, Так виглядають залізничні колії в Альтенарі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Решки мосту в Арвайлері

Автор фото, AFP Підпис до фото, Прибирання буде довгим. Кройцберг

Автор фото, AFP Підпис до фото, Багато німців залишилися не лише без води та світла, але й без даху над головою

Повінь 15 липня забрала життя понад 160 людей у Німеччині.

Вона також виявила недоліки у системі сповіщення про стихійні лиха.

"В нас немає ані води, ані електрики, ані газу", - розповідає Урсула Шух із Бад Нойєнар.

"Туалет не змивається. Нічого не працює. В душі теж не можна помитися... Мені майже 80 років, і я за все життя нічого подібного не переживала", - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для потерпілих від повені, багато з яких втратили все, відкрилися харчові центри

Автор фото, AFP Підпис до фото, Виловити понівечені машини з бурхливих річок залишається одним з головних завдань

Автор фото, AFP Підпис до фото, Цей зсув ґрунту, який утворив справжній кратер, - не єдний в Альтенарі

Автор фото, AFP Підпис до фото, А це добірка входів до будинків у Аускірхен

Всі фото захищені авторським правом.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

All photos are subject to copyright.