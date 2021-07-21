Зруйновані міста Німеччини: як країна оговтується після повені
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідала зруйноване повінню місто Бад Мюнстерайфель і пообіцяла, що державна підтримка надійде впродовж наступних днів.
Те, що вона побачила, - наслідки найсильнішої за останні 700 років повені.
"Єдине, що втішає, це величезна солідарність", - заявила вона перед місцевими мешканцями, багато з яких залишилися без даху над головою.
З усієї Німеччини до постраждалих регіонів надходять пожертви та приїжджають допомогові команди.
Водночас кацлерка попередила, що відновлення зруйнованої інфраструктури - водогонів, телефонних ліній та радіоантен, залізничних колій, мостів - потребуватиме місяців.
Очевидно, це відбудеться вже після того, як вона залишить свою посаду після вересневих виборів.
Повінь 15 липня забрала життя понад 160 людей у Німеччині.
Вона також виявила недоліки у системі сповіщення про стихійні лиха.
"В нас немає ані води, ані електрики, ані газу", - розповідає Урсула Шух із Бад Нойєнар.
"Туалет не змивається. Нічого не працює. В душі теж не можна помитися... Мені майже 80 років, і я за все життя нічого подібного не переживала", - каже вона.
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