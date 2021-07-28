Україна зобов'язує самоізолюватись при в'їзді та робити тест. Кого це стосується

19 хвилин(и) тому

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Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про посилення контролю при перетині державного кордону через зростання випадків нового штаму коронавірусу "Дельта" у світі.

Тепер усі українці після повернення додому з-за кордону з Росії та Індії мають іти на самоізоляцію, якщо перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів. Для них обов'язкова 14-денна самоізоляція не передбачає дострокового завершення. Це ж саме стосується й іноземців.

Також невакциновані українці та іноземці при приїзді і поверненні з інших країн мають здавати ПЛР-тест.

Також влада запроваджує можливість для в'їзду в України здати не тільки ПЛР-тест, а й більш простіший експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Для громадян України буде достатньо мати тільки першу дозу вакцини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 28 липня. Ці зміни почнуть діяти через 7 днів після публікації рішення.

Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції.

Нові правила для іноземців

Для іноземців для вїзду в Україну обов'язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19 та один з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Без жодного з цих документів іноземець встановлює застосунок "Вдома" та бере на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години. Протягом цього часу він може здати ПЛР-тест чи тест на наявність антигенів.

Правила для українців

Перетин державного кордону є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з двох документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами;

довідка про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Якщо таких документів не буде, то українці зможуть просто здати безплатний експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.