Галька замість діамантів. Як румунка обдурила британських ювелірів на $6 мільйонів

11 хвилин(и) тому

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Британський суд розглядає звинувачення у шахрайстві проти румунки Лулу Лакатош, що видавала себе за експерта з коштовних каменів.

60-річна Лакатош народилася в Румунії, але жила у Франції. Вона вкрала діаманти вартістю 4,2 млн фунтів стерлінгів (5,7 млн доларів) у ювелірному магазині, підмінивши їх на звичайну дрібну гальку.

Справу розглядає Саутворкський королівський суд.

Прокурор Філіп Стотт назвав це пограбування одним з найбільш зухвалих та добре спланованих.

Історія почалася в лютому 2016 року, коли у ювелірний магазин Boodles в Лондоні звернувся чоловік, що представився Саймоном Гласом. Він хотів купити діаманти задля інвестицій, тому його представили керівнику мережі магазинів Ніколасу Вейнрайту.

Продаж семи діамантів узгодили після зустрічі в Монако, на якій Ніколасу представили ділового партнера Гласа - росіянина Олександра. Покупець повідомив, що для огляду каменів надішле свого ювелірного експерта Анну.

Вона мала оглянути камені, перш ніж помістити їх в мішечок, який зберігатиметься в Boodles, поки ювеліри не отримають гроші.

Серед коштовностей загальною вартістю 4,2 млн фунтів стерлінгів (5,7 млн доларів) був діамант у формі серця вагою 20 каратів й вартістю понад 2,2 млн фунтів стерлінгів (2,9 млн доларів) та рожевий діамант у формі груші вагою 3 карати й вартістю 1,1 млн фунтів стерлінгів (1,5 млн доларів).

Підміна

Гемологічну експертизу призначили на 10 березня 2016 року.

Лулу Лакатош нібито й була жінкою, що зображала Анну. Ніколас Вейнрайт та ювелірний експерт Boodles Емма Бартон провели її до сейфа з коштовностями.

Як розповів прокурор Філіп Стотт, Лакатош збиралася вивчити та зважити кожен з семи діамантів, перш ніж загорнути їх у попередньо нарізаний цигарковий папір та помістити у непрозорі коробки.

"Коли експертизу завершили, коробки поклали в мішечок на блискавці, який закрили на замок" - сказав він присяжним.

В якийсь момент, як стверджує прокурор, Вейнрайт відвернувся, і Лакатош спритно підмінила мішечок з діамантами, що лежав на столі, на такий самий.

Після крадіжки вона переодягнулася в туалеті сусіднього паба й залишила Лондон.

Лулу Лакатош затримали у Франції та екстрадували до Британії, вона заперечує будь-яку провину.

Суд над нею триває.