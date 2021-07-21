Конфлікт ЄС і Угорщини. Орбан оголосив референдум через "захист дітей від ЛГБТ"

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Віктор Орбан вже проводив один референдум - проти розподілу іммігрантів за квотами по країнах ЄС. Тепер він планує референдум щодо "традиційних цінностей"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд ініціює референдум щодо закону про захист дітей. Цей закон більшість уряду Євросоюзу та Єврокомісія різко засудили як такий, що дискримінує сексуальні меншини.

Минулого тижня Європейська комісія повідомила Угорщині як країну ЄС, що починає проти неї юридичний процес. Який може призвести до розгляду справи у Європейському суді.

Крім того, Єврокомісія заморозила заявку Угорщини на її частку в кілька мільярдів євро із загальноєвропейського фонду боротьби з наслідками пандемії.

Ухвалений на початку червня угорський закон про захист дітей, а точніше внесені в нього в останній момент доповнення щодо сексуальної освіти та сексуальних меншин, засудили лідери держав та урядів 17 з 27 країн ЄС.

Новий закон містить досить розмиті формулювання, які, як остерігаються правозахисники, можуть стати інструментом для маніпуляцій.

У відповідь на це Віктор Орбан в середу оголосив у відеозверненні у Facebook, що Угорщина проведе референдум щодо цих доповнень.

"На кону - майбутнє наших дітей, і ми не маємо права відступити", - заявив угорський прем'єр.

Коли відбудеться референдум, Орбан не сказав, але повідомив, що у бюлетені буде кілька питань: чи підтримують громадяни організацію в школах уроків на тему сексуальної орієнтації без згоди батьків, чи вважають вони за необхідне пропагування зміни статі серед дітей, чи погоджуються з обмеженнями на показ дітям матеріалів, що можуть вплинути на сексуальну орієнтацію, а також матеріалів про зміну статі.

Новий закон про захист дітей все це забороняє, як і показ на телебаченні контенту про сексуальні меншини та зміну статі до 11 вечора і без маркування 18+.

Наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких опозиція може посунути від влади багатолітнього незмінного керівника країни.

Тому, як кажуть експерти, пан Орбан усіляко намагається посилити свої позиції.

Конфліктний закон

Закон про захист дітей угорський парламент, де домінує партія Орбана "Фідес", затвердив у першій половині червня. В початковому вигляді законопроєкт був цілком безконфліктним й стосувався посилення покарань за сексуальні злочини проти дітей, але перед останнім читанням депутати від "Фідес" внесли ці додаткові статті. Всі опозиційні депутати, крім фракції консервативної партії "Йоббік", на знак протесту бойкотували голосування.

На думку угорських опозиціонерів та критиків правопопулістського уряду Угорщини в Євросоюзі, новий закон разом з деякими іншими вже ухваленими партією Орбана рішеннями веде до дискримінації сексуальних меншин.

"Європа ніколи не дозволить стигматизувати окремі частини нашого суспільства за те, кого вони люблять, за їхній вік, за етнічне походження, за політичні погляди або за релігійні переконання", - заявила минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляючи про початок юридичного процесу проти Угорщини.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протести проти нового закону біля парламенту Угорщини

За 11 років при владі партія "Фідес" закріпила в конституції визначення родини як виключно союзу чоловіка й жінки, постановила вважати сім'єю лише пари в офіційному шлюбі, заборонила юридичну зміну статі, замінивши в законах термін "стать" на термін "стать, визначена при народженні", а також позбавила одностатеві пари можливості всиновлювати-вдочеряти дітей.

Що ж до останнього закону, то його критикують, з-поміж іншого, за нечіткі формулювання: він забороняє "демонстрацію й просування" в школах та ЗМІ всього, що пов'язане з сексом заради сексу й сексуальними меншинами, але визначення, що таке "просування", немає ні в цьому, ні в будь-якому іншому угорському законі.

Тогорічне опитування показало, що проти легалізації одностатевих шлюбів налаштовані 58% угорців, а підтримують її - 35%. Втім, одностатеві шлюби не узаконені в жодній з країн східної частини Євросоюзу, і в Західній Європі їх почали легалізувати історично недавно, в останні приблизно 20 років.

Претензії Брюсселя до влади Угорщини стосуються не лише прав сексуальних меншин: Євросоюз насамперед стурбований монополізацією ринку преси з боку близьких до "Фідес" й Орбана магнатів, утисками ліберальних неприбуткових організацій та замахами на незалежність судової влади.

Опозиція намагається об'єднатись і спробувати посунути від влади багаторічного керівника країни на виборах 2022 року.