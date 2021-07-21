Cпад Covid в Україні закінчився. Науковці попередили про ризик "вибухових темпів" хвороби

39 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Скорочення кількості нових випадків захворювання на коронавірус в Україні припинилося і почалося зростання.

Поки що зростання є повільним, але, як вважають в академії наук України, незабаром воно може відбуватися "вибуховими темпами".

"Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні, - йдеться у повідомленні НАН України. - На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання".

У НАНУ як і раніше прогнозують, що новий спалах буде пов'язаний із поширенням штаму "Дельта", - "як це спостерігалось у деяких країнах світу".

Стурбованість науковців викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

"Хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою", - застерігають у НАНУ.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Темпи вакцинації в Україні зростають, але хвороба може їх випередити

Там звертають увагу, що майже весь тижневий приріст нових випадків відбувався на півдні України, а левова його частка припадає на Одеську область.

Інші епіцентри поширення хвороби - Київ, де "високими стали темпи зростання госпіталізацій та позитивних результатів тестів", та Сумська область, де стрімко зростає кількість госпіталізацій.

Крім того, вчені звертають увагу на зменшення віку госпіталізованих - діти та дорослі у віці 18-34 роки стали частіше потрапляти до лікарень.

За минулу добу в Україні 655 нових хворих, а 13 людей померли.