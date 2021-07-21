В особняку російського полковника знайшли золотий туалет

1 година тому

Автор фото, sledcom.ru Підпис до фото, У будинку знайшли позолочені туалет та біде

Російські слідчі виявили в особняку полковника автоінспекції на Ставропіллі позолочений туалет та інші дивні предмети розкоші.

На сайті Слідчого комітету РФ оприлюднили відео, яке демонструє екстравагантні інтер'єри у величезному будинку.

Полковника Олексія Сафонова, начальника управління Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ДІБДР) у Ставропольському краї, арештували разом із шістьма іншими його колегами.

За версією слідства, учасники групи під керівництвом Сафонова протягом декількох років за гроші виписували фальшиві перепустки для постів ДІБДР для перевізників зерна та будівельних матеріалів.

"Перепустки дозволяли власникам автотранспорту безперешкодно здійснювати вантажоперевезення з порушеннями адміністративного законодавства на території Ставропольського краю, зокрема, через стаціонарні та пересувні пости ДІБДР", - йдеться в повідомленні СКР.

Обвинувачені поки що не коментували справу.

Комітет заявляє, що провів в рамках рейду приблизно 80 обшуків, зокрема, в офісах ДІБДР. Слідчі вилучили велику кількість готівки та елітних автомобілів.

Автор фото, sledcom.ru Підпис до фото, На відео Слідчого комітету показали особняк, яку вважають власністю "злочинного угруповання"

Автор фото, sledcom.ru Підпис до фото, У кухні були позолочені орнаменти меблів

Автор фото, sledcom.ru

У Слідчому комітеті кажуть, що група Сафонова тільки впродовж кількох років назбирала хабарів на 19 млн рублів (близько 225 тисяч доларів).

Якщо Сафонова визнають винним, він може отримати до 15 років ув'язнення.

За словами Олександра Хінштейна, депутата від провладної партії Єдина Росія, під час операції загалом затримали 35 працівників ДІБДР.

"На Ставропіллі працювала справжня мафія, яка отримувала зиск з усього: від "блатних номерів" та пропуску фур до перевезення піску", - написав він у Telegram.