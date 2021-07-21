Водяна пастка в метро - 12 людей потонули. Масштабні повені в Китаї

48 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Скріншот відео з затопленого вагона з соцмереж

Дванадцять людей загинули внаслідок затоплення тунелю метро у китайському місті Чженчжоу. Через зливи пасажири опинилися у пастці під землею.

Соцмережами поширюють відео, на якому видно, як пасажири потяга намагаються втримати голову над водою, яка невпинно наповнює вагон.

Нестримний потік води також заливає платформи підземки.

Чиновники кажуть, що 500 людей вдалося врятувати з підземних тунелів у провінції Хенань.

Тут за три дні випала середньорічна норма опадів. Зливи спричинили великі збитки та призвели до евакуації 200 тисяч людей.

Дороги перетворилися на брудні річки, якими вода несе автомобілі та сміття.

Автор фото, ЕРА

Постраждали понад десять міст провінції Хенань. У провінції також призупинили польоти і залізничне сполучення.

У кількох дамбах та водосховищах вода перевищила передаварійний рівень. Для зміни річища ріки мобілізували солдатів.

Катастрофа у метро

У вівторок частина захисних споруд міста від повеней була перевантажена, і вода почала стікати в залізничні тунелі.

Вцілілі описували, як вода просочувалася через двері, повільно піднімаючись від "щиколоток до колін та шиї". "Ми всі, хто міг, стояли на кріслах", - написала одна жінка в китайській соцмережі Weibo.

Батьки піднімали дітей з води, інші скидали все, що могло їх затримати.

Приблизно через пів години один пасажир сказав, що стало "важко дихати".

Автор фото, ЕРА

Наказ про зупинку лінії надійшов о 18:10 за місцевим часом, щоби могла розпочатися евакуація, йдеться у повідомленні урядовців Чженчжоу. П'ятеро людей отримали травми, 12 померли.

В іншому районі одного з найбільших китайських міст дітей довелося рятувати із затопленого дитсадка. Їх вивозили у пластикових контейнерах, видно на відео державних ЗМІ.

Внаслідок негоди знеструмило лікарню Чженчжоу. Звідти перевезли 600 важкохворих пацієнтів.

Один з мешканців Чженчжоу, який назвався паном Лю, розповів BBC Chinese, що у нього "немає води, немає електрики та інтернету".

"Ніколи в житті я не бачив стільки дощу", - додав він. - "Одну годину дощ просто лив на нас з небес, і все стало зовсім білим".

Рівень води піднявся не лише у Чженчжоу.

Автор фото, ЕРА

20-метровий пролом утворився на дамбі в місті Лоян після пошкодження штормом, заявили чиновники. Вони попереджають, що дамба може "зруйнуватися в будь-який час".

Інший користувач повідомив, що жителі міста Сішуй застрягли на дахах. "Ми не вміємо плавати... Усе село ось-ось змиє вода", - написав користувач.

Що спричинило повені

Хенань зазнав "рідкісних і сильних опадів" з суботи, повідомили у середу китайська метеорологічна служба.

Опади побили усі історичні рекорди, синоптики прогнозують, що вони закінчаться, можливо, лише в четвер.

Багато чинників сприяють повені, але потепління, спричинене зміною клімату, робить екстремальні опади більш імовірними.

Частина басейну Хуанхе, яка є шостою найдовшою річкою світу, має кілька основних річкових систем, що течуть провінцією і схильні до повені.

Місто Чженчжоу з 12-мільйонним населенням розташоване на березі самої Хуанхе.

Вчені попередили, що широкомасштабне будівництво дамби загострило проблеми зміни клімату в зоні затоплення Китаю, каже кореспондент ВВС China Стівен Макдонелл.

Зв'язки між річками та озерами були перерізані та порушені заплави, які колись поглинали більшу частину щорічних літніх злив у регіоні.