Вакцина Moderna. Як і де записатись на щеплення в Україні

54 хвилин(и) тому

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У Києві та інших містах вже відкрився онлайн-запис на щеплення американською вакциною Moderna. У столиці - це Міжнародний виставковий центр з 22 липня, але вона також стане доступною у пунктах вакцинації в районних поліклініках - з 23 липня. Нею вже навіть щеплять у передмістях Києва.

Вакциною, яку нещодавно завезли в Україну, вже почали щепити трудові колективи.

Отримати щеплення вакциною Spikevax Moderna можуть всі охочі від 18 років. Запис відкрито з 22 по 25 липня, повідомляє сервіс helsi.me у Міжнародному виставковому центрі.

Для того, щоб записатися на щеплення, потрібно зареєструватися онлайн на сервісі за наступним посиланням. Для цього вам потрібно вибрати бригаду, яка робить щеплення обраною вами вакциною, та вільний часовий слот.

Так само через цей ресурс можна дивитись наявність вакцини та вільні слоти й у пунктах вакцинації при поліклініках та лікарнях. Вакцина вже має з'явитися і в інших регіонах України.

В описі пункту вакцинації переважно мають вказувати, яка там є вакцина.

Вам доведеться вказати свій номер телефону, на який прийде смс-підтвердження вашого запису.

Автор фото, ВВС

Після того, як відкрили реєстрацію на вакцинацію препаратом Moderna, багато вільних часових слотів зникли впродовж декількох годин.

Автор фото, ВВС

Водночас щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer в МВЦ можуть отримати лише ті, кому за 60. Запис на неї не є доступним на цей час.

Також в МВЦ відкрився онлайн запис на вакцину AstraZeneca.

Автор фото, ВВС

Найбільше вільних часових слотів щодня - не лише на вихідних - у МВЦ є на вакцину CoronaVac.

Вакцина Moderna також з'явилася у районних поліклініках Києва та передмістя. Кореспонденту ВВС New Україна вже вдалося вакцинуватися у міській поліклініці Ірпеня Київської області без будь-яких черг і обмежень.

Записатись на вакцинацію можна до будь-якого пункту щеплень на базі медзакладів незалежно від місця проживання, реєстрації або декларації з сімейним лікарем.

З 21 липня вакциною Moderna вже щеплюють трудові колективи.

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Україна отримала два мільйони доз вакцини Moderna від уряду США через глобальну ініціативу COVAX.

А до кінця літа Україна має отримати ще 13 мільйонів доз вакцини, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих", - сказав прем'єр на засіданні уряду. Водночас він не уточнив, які саме це будуть вакцини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Черга на вакцинацію на вихідних в одному з ТЦ Запоріжжя

Міністерство охорони здоров'я оголосило про старт з 21 липня п'ятого етапу вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих від 18 років.

Щеплення роблять вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna.