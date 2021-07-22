США та Німеччина домовились про "Північний потік-2": деталі угоди

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США заявили, що домовились з Німеччиною про російський газопровід "Північний потік-2".

США не будуть запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG і її керівництва, яка володіє газопроводом. Німеччина обіцяє допомогти розвитку енергетики України. Обидві сторони разом зобов'язались вжити заходів проти Росії, якщо вона спробує позбавити Україну газового транзиту.

"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або буде вдаватися до агресивних дій проти України", - сказала заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.

США, тим не менше, досі вважають, що ідея будівництво газогону є поганою, зазначила пані Нуланд.

За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує так званий "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.

Крім цього, і Вашингтон і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу, строк дії якого спливає в 2024 році.

Втрати України

Україна разом з іншими східноєвропейськими країнами, через які йде російський газ, проти добудови "Північного потоку-2".

В інтерв'ю Der Standard у січні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що внаслідок запуску "Північного потоку-2" Україна втрачатиме 1,5 млрд доларів щороку за транзит газу.

Раніше видання Bloomberg припустило, що мова угоди розчарує тих, хто критикував проєкт, у тому числі й багатьох американських конгресменів, які вважають, що адміністрація президента США не зробила достатньо для зупинки "Північного потоку-2".

"Вони розраховували на чіткі формулювання, в яких Німеччина пообіцяла б перекрити потік газу через "Північний потік 2" у разі, якщо Росія спробує чинити надмірний вплив на Україну", - написало видання та додало, що Берлін був проти таких формулювань.

Опоненти "Північного потоку-2" вважають, що він надає Москві забагато важелів впливу на європейську національну безпеку, зазначає Bloomberg.

The Wall Street Journal цитує члена банківського комітету Сенату Пата Тумі, який каже, що "будь-яка угода, яка дозволяє завершення газопроводу "Північний Потік-2", є серйозною помилкою".

Видання пише, що ця угода свідчить про зміну тривалої позиції Вашингтона щодо проєкту, проти якого виступали дві адміністрації президентів США.

Газові гарантії

До 2024 року Росія зобов'язалася транспортувати свій газ через українську територію. У цьому році вона законтрактувала для транзиту 40 млрд кубометрів газу.

Для порівняння у 2020-му весь імпорт газу з Росії до ЄС сягнув 170 млрд кубічних метрів, що дорівнює 40% пропозиції газу в ЄС. Свій газ росіяни доправляють також мережею власних газогонів.

За різними оцінками, після запуску "Північного потоку-2" транзит через українську територію може скоротитися на 40-80%.

Чинний газовий договір між Україною та Росією укладали в грудні 2019-го за посередництва Єврокомісії та сприяння Німеччини.