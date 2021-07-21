У Барселоні створили службу, яка допомагає людям з інвалідністю насолоджуватися плаванням

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Спеціальне крісло-амфібія дозволяє Наті Хінес легко потрапити у воду, а далі вона може плавати самостійно

Мерія Барселони організувала службу підтримки людей з інвалідністю, які хочуть насолодитися плаванням у морі. Про це повідомляє Reuters.

Обличчя семирічного Макса Сегі осяює посмішка, коли батько виносить його на берег на барселонському пляжі Нова Ікарія після купання в морі.

Сегі має дитячий церебральний параліч і користується інвалідним візком, що ускладнює поїздки на пляж. Але зараз він має змогу користуватися створеною мерією Барселони спеціальною службою, яка допомогла тисячам людей з інвалідністю добре відпочити на пляжах.

Ця служба має крісла-амфібії, спеціальні гардеробні з підйомним краном та дев'ятьох спеціально навчених рятувальників, які допомагають людям з інвалідністю повноцінно насолодитися морем.

"Я можу плавати і грати. А також у них є речі для плавання людей, вони подарували мені рятувальний жилет, плавальний круг, трубку. Люди, які не можуть ходити, завжди приходять сюди", - каже Сегі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Макс Сегі з батьками

Автор фото, Reuters

"Це нам дуже допомагає, тому що інакше я не змогла б самостійно плавати", - каже 58-річна Наті Хінес, яка користується на березі протезом ноги і потрапляє у воду в кріслі-амфібії, після чого може плавати самостійно.

"Спосіб, у який все це зробили, дуже полегшив нам життя...", - розповідає пані Хінес.

"Вони чудові, дуже уважні", - оцінює вона роботу рятувальників з команди допомоги.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наті Хінес залишає свій протез на березі

Автор фото, Reuters

74-річний Луїс Феррер може ходити з милицями, але потребує допомоги у воді.

"Я хочу відчувати, що можу робити те, що я раніше вважав неможливим, і мені набагато краще завдяки цьому. Я можу говорити лише як про чарівників щодо людей, які нам допомагають", - каже він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Я хочу відчувати, що можу робити те, що я раніше вважав неможливим, і мені набагато краще завдяки цьому", - каже Луїс Феррер

Команді допомоги робота приносить радість.

"Це приносить нам надзвичайне задоволення, коли ми бачимо, як виглядає щастя тих людей, які потрапляють у море. Це все коштує того часу", - зазначає 36-річна Гізела Окампос, координаторка групи допомоги.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters