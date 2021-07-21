У Білому Домі оголосили дату зустрічі Байдена з Зеленським

59 хвилин(и) тому

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Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського відбудеться 30 серпня у Вашингтоні. Про це повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.

За її словами, на порядку денному буде підтримка територіальної цілісності України, співробітництво в енергетичній галузі та боротьба з корупцією в Україні.

"Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах постійної агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки та підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та впровадження реформ…", - йдеться у повідомленні.

Раніше візит президента України до США очікувався у липні.

Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати США під час телефонної розмови 7 червня. Того ж дня видання Axios з посиланням на джерело в Білому домі повідомило, що в адміністрації Байдена нібито розглядали можливість запросити Зеленського на зустріч до Вашингтона ще до зустрічі президента США з Путіним.

Проте зміни у керівництві НАК "Нафтогаз України" наприкінці квітня нібито призвели до того, що Білий дім відмовився від цієї ініціативи.

"Цей крок призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський. - Ред.) відступив від антикорупційних зусиль", - стверджували журналісти Axios.

16 червня відбулася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна у Женеві, під час якої обговорювалася ситуація в Україні.