Китай затопило, нова хвиля Covid в Ізраїлі і геймери-пенсіонери в Одесі. Теленовини ВВС
У випуску 21 липня:
- Річна норма опадів за три дні: центральний Китай затопило, є загиблі. Чи стала екстремальна погода нагадуванням для Пекіна про невідкладність проблеми змін клімату?
- В Ізраїлі вакцинують уже дітей від 12 років, але попри високі темпи вакцинації, в країні поширюється нова хвиля коронавірусу.
- У Франції тепер вимагають сертифікати вакцинації для доступу в музеї. Як працює ця система.
- І геймери-пенсіонери, які не поступаються молодим. Розповідь про найстаршу команду "контрстрайкерів" з Одеси.
- А також - звідки взялася мода на золоті унітази.
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