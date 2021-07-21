Китай затопило, нова хвиля Covid в Ізраїлі і геймери-пенсіонери в Одесі. Теленовини ВВС

42 хвилин(и) тому

У випуску 21 липня:

Річна норма опадів за три дні: центральний Китай затопило, є загиблі. Чи стала екстремальна погода нагадуванням для Пекіна про невідкладність проблеми змін клімату?

В Ізраїлі вакцинують уже дітей від 12 років, але попри високі темпи вакцинації, в країні поширюється нова хвиля коронавірусу.

У Франції тепер вимагають сертифікати вакцинації для доступу в музеї. Як працює ця система.

І геймери-пенсіонери, які не поступаються молодим. Розповідь про найстаршу команду "контрстрайкерів" з Одеси.

А також - звідки взялася мода на золоті унітази.

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