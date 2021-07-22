Україна і Польща заявили, що будуть протидіяти запуску Північного потоку-2

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Україна і Польща засудили угоду Німеччини і США про російський газопровід "Північний потік - 2". Їхню спільну заяву опубліковано на сайтах МЗС України та Польщі.

"Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи в цілому. Воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпеку в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО і ЄС", - йдеться в заяві.

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками, аби протидіяти запуску Північного потоку - 2, наголошено в заяві.

Сполучені Штати пішли назустріч Німеччині й відмовилися від санкцій у зв'язку з будівництвом трубопроводу. При цьому, як заявив представник Держдепу Нед Райс, США як і раніше проти будівництва газопроводу.

"Ми розглядаємо його як геополітичний проєкт Кремля, призначений для розширення російського впливу на Європу за допомогою енергоносіїв, і як ресурс, що дозволяє обійти Україну, - цитує Прайса газета Wall Street Journal. - Ми не приховували, що це погана угода для Німеччини, для України і для Європи".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Сполучені Штати і Німеччина вирішили закінчити миром свій конфлікт навколо російського газопроводу "Північний потік-2": США не будуть запроваджувати санкції проти компанії, що володії газопроводом Nord Stream 2 AG і її керівництва

Німеччина у відповідь на зговірливість американців зобов'язалася підтримати США у спробах домогтися продовження контракту на транзит російського газу через Україну ще на 10 років, а також пообіцяла ініціювати санкції проти Росії в разі агресивних дій Москви щодо Києва.

Крім того, Берлін пообіцяв технічну підтримку інтеграції України в європейську систему електропостачання, реформам українського енергетичного сектора і модернізації систем газопостачання.

У вівторок стало відомо, що 30 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з Джо Байденом.