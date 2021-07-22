"Армагедон в Одесі": місто вночі затопило зливою

13 хвилин(и) тому

Автор фото, dsns.gov.ua

В ніч на 22 липня по Одесі та околицях вдарив сильний дощ - за день випало аж 80% місячної норми опадів, кажуть в ДСНС.

Підтопило десятки приватних будинків - зокрема, в Суворівському, Малиновському та Київському районах. Затопило підземні паркінги кількох житлових комплексів.

Жертв та постраждалих, за даними рятувальників, немає. Однак із затоплених будинків довелося евакуювати 18 людей.

Автор фото, dsns.gov.ua

Сильний вітер поламав десятки дерев, деякі дороги повністю заблокувала вода.

Зупинились деякі пасажирські маршрути - зокрема трамвайні й тролейбусні.

На ранок багато людей не змогли дістатися на роботу.

Автор фото, dsns.gov.ua

Станом на ранок дощі припинилися, і рівень води поступово спадає. Однак на 8 годину в області без світла лишались 23 населених пункти.

Місцеві жителі діляться фотографіями і відео підтоплень у соцмережах і кажуть, що стикнулися з такою ситуацією в місті вперше.

"Армагедон в Одесі після нічного дощу. Простоявши перед мостом в пробці пів години, повернувся додому. З наших на роботу з ранку ніхто не потрапив", - пише у фейсбуку користувач Юрій Федоров.

Відпочивальники Одещини також шоковані:

"Плаваємо. Гарна відпустка. Сьогодні збиралися їхати. Круто", - написала у фейсбуку користувачка Елла Кулешова.

Автор фото, dsns.gov.ua

Автор фото, Думская net

Читачка ВВС розповіла, що її будинок і подвір'я також затопило, але рятувальники не можуть відкачати воду, бо вона стікає по вулиці вниз і заливає будинки інших людей.

Автор фото, Анастасия Конончук Підпис до фото, "Сахарне селище, затопило будинок", - розповідає читачка BBC Анастасія.