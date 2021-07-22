Штам Дельта у Києві: виявили одразу шість випадків небезпечного варіанту COVID-19

48 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків COVID-19 небезпечного штаму "Дельта", повідомив Департамент охорони здоров'я міста.

Дослідження провели завдяки реактивам, яке лікарня закупила для діагностування цього штаму. Тепер біоматеріал передали в Київський міський лабораторний центр МОЗ України на підтвердження.

Люди, в яких виявили штам "Дельта", різного віку - від 21 до 73 років.

В Україні поки що знають про "Дельту" не з практики, а із досвіду іноземних лікарів, розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

Зокрема відомо, що "Дельта" відрізняється вищим рівнем заразності, коротшим інкубаційним періодом та агресивнішим протіканням.

Людей вкотре закликали вакцинуватися і наголосили, що щеплення убезпечує від ускладненого перебігу коронавірусу, в тому числі і штаму "Дельта".

"Кожна вакцина, яка зареєстрована в Україні, з великою вірогідністю захистить вас від смерті. Вакцинуйтеся!" - заявили в Департаменті охорони здоров'я.

З 21 липня в Україні почали щепити від COVID-19 усіх охочих віком від 18 років, в тому числі вакциною Moderna.

Раніше без обмежень можна було отримати укол китайської CoronaVac/Sinovac Biotech.

Небезпечний штам

Перші випадки зараження "Дельтою" в Україні зафіксували у другій половині червня.

За прогнозами ВООЗ, вже до кінця серпня штам "Дельта" може становити 90% випадків захворювань.

В МЗС радили українцям не відвідувати чотири країни через поширення там цього штаму. Йшлося про Індію, Велику Британію, Португалію та Росію - "до повної стабілізації епідемічної ситуації у цих країнах".

Лікарі вважають різновиди штаму "Дельта" більш небезпечними, ніж попередні варіації.

Зараз нову хвилю коронавірусу у багатьох країнах, зокрема і в Росії, повязують саме з "Дельтою".

Втім вакцинація двома дозами виявилась досить ефективною.

Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти "Дельта" після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози.