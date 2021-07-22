Сергій Танчинець - про БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Зеленського, Квартал і хейт

22 хвилин(и) тому

Сергій Танчинець - лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", який почав існувати у 1999 році в Мукачеві на Закарпатті.

За цей час гурт видав 5 альбомів, пройшов через низку змін складу і готується наступного року дати концерт на НСК "Олімпійський".

Кореспондент BBC News Україна Роман Лебедь спілкувався із Сергієм у день, коли футбольна збірна України мала грати з англійцями у чвертьфіналі Євро-2020.

Говорили про минуле гурту, участь у телешоу, зв'язок з компанією "Квартал-Концерт", громадянську позицію і те, що об'єднує його аудиторію.