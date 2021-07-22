Росія поскаржилась на Україну до Європейського суду. Через MH17 і Донбас

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Суд у Нідерландах виходить на російський слід збиття літака рейсу MH17

Влада Росії звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою на Україну, повідомляється на сайті Генпрокуратури РФ.

"Звернення покликане привернути увагу європейського суду і всієї світової спільноти до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України", - йдеться в повідомленні російського відомства.

У скарзі наводяться порушення, відповідальність за які, на думку, Москви, лежить на Києві.

Зокрема згадуються загибель мирного населення під час подій 2014 року в Києві, Одесі та на Донбасі.

З-поміж іншого Росія звинувачує Україну в аварії пасажирського літака MH17, яке сталося, як твердять у Москві, "внаслідок незакриття повітряного простору над зоною бойових дій".

Також російська генпрокуратура говорить про придушення свободи слова, дискримінацію російськомовного населення України і блокування постачання води до Криму.

У 2015 році Росія через Конституційний суд визнала рішення ЄСПЛ необов'язковими для виконання.

У свою чергу Україна вже давно подала до Європейського суду низку позовів щодо можливих злочинів Росії у Криму та на Донбасі.

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Традиційно більшість скарг до ЄСПЛ подають окремі особи, групи людей та компанії, але робити це також можуть держави - хоча, як зазначає агентство "Інтерфакс", з моменту набуття чинності Конвенції про захист прав людини до ЄСПЛ надійшло лише менш як 30 міждержавних скарг.

Значна частина з них були подані проти Росії - чотири скарги від Грузії та дев'ять від України.

Восени цього року ЄСПЛ має розпочати розгляд справи "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації", яка стосується агресії РФ на Донбасі.

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Київ з-поміж іншого передав суду матеріали, які містять відповіді на понад 50 питань щодо цієї справи, зокрема матеріали від спецслужб, які доводять, що Кремль контролює незаконні збройні угруповання на Донбасі.

На початку року ЄСПЛ також визнав свою юрисдикцію у справі "Україна проти Росії (стосовно Криму)", в якій Київ оскаржує порушення прав людини в Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називав це рішення ЄСПЛ перемогою для України.

"Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости. Я переконаний, що юридична сукупність дій України крок за кроком буде підтверджувати ту правду, яку Україна доносила з 2014 року, і спростовувати всю ту пропаганду і дезінформацію, яку поширювала Росія", - заявляв Кулеба.