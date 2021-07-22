Жартував про Голокост. Звільнили режисера церемоніі відкриття Олімпіади у Токіо

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Newscom / Alamy Stock Photo Підпис до фото, Організатори Олімпіади показують фото Кентаро Кобаясі. Фото 2019 року

Режисера церемонії відкриття Олімпійських Ігор в Токіо Кентаро Кобаясі звільнили за день до цієї події. Причиною став його жарт про Голокост, до якого він вдався ще в 1990-ті роки, коли працював коміком.

Як повідомляє AFP, 23 роки тому Кобаясі і ще один комік підготували скетч, в якому постали акторами, що розважають дітей.

Під час номеру майбутній режисер показує на паперові ляльки і каже: "Вони у нас залишилися з того разу, коли ти пропонував пограти в Голокост".

Голова оргкомітету Олімпіади Сейко Хасімото пояснила рішення звільнити режисера тим, що його слова висміюють "болісні історичні факти".

Після того, як про жарт стало відомо, режисер подав у відставку і висловив жаль у зв'язку зі своєю поведінкою.

"Розважальні шоу не повинні викликати у людей неприємні почуття. Я розумію, що ці вжиті по дурості слова були помилкою, і я про них шкодую", - сказав Кобаясі.

Із засудженням жарту серед інших виступив єврейський Центр Візенталя, що займається боротьбою з антисемітизмом і опікується увічненням пам'яті жертв Голокосту.

"Ні у кого, навіть у найбільш творчих людей, немає права сміятися над жертвами нацистського геноциду", - сказав представник центру Абрахам Купер.

Скандал за скандалом

Після звільнення режисера церемонії відкриття організатори Олімпіади вирішують, як має відбутися ця подія. Через пандемію її повинні відвідати всього близько 950 людей.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Японія вже здобула перемогу в турнірі з софтболу над командами Мексики та Австралії

"З огляду на те, що церемонія має відбутися вже зовсім скоро, ми перепрошуємо за те, що змусили непокоїтися тих, хто бере участь в Олімпіаді, громадян Токіо і японську публіку", - сказала Хасімото.

Скандал навколо режисера - далеко не перший випадок, коли людей, що беруть участь в організації Олімпіади, усувають через неполіткоректні висловлювання.

Цього тижня композитору церемонії відкриття Олімпіади довелося піти через те, що в дитинстві він систематично знущався з однокласників - і говорив журналістам, що не шкодує про це.

У березні креативний директор Ігр Хіросі Сасакі був звільнений після того, як пожартував, що японська модельєрка "плюс-сайз" і комік Наомі Ватанабе могла б стати "оlympig", тобто "олімпійським поросям".

А на початку року у відставку подав сам голова оргкомітету Олімпіади Йосіро Морі - причиною стали його висловлювання про жінок, що входять до складу комітету. Зокрема, він сказав, що жінки занадто багато говорять і наради за їхньої участі тривають задовго. Також за його словами, жінки на засіданні весь час намагаються змагатися одна з одною.

Після цього головою оргкомітету обрали Сейко Хасімото, колишнього міністра у справах Олімпіади, ковзанярку і велогонщицю.

Проблеми через коронавірус

Крім того, багато японців заперечують проти проведення Ігор, оскільки побоюються, що вони призведуть до поширення коронавірусу.

За даними останніх опитувань, Олімпіаду не схвалює близько 55% населення країни, повідомляє агентство Reuters.

Серед спортсменів та інших учасників Олімпіади вже виявили чимало випадків Covid-19. Станом на четвер позитивний діагноз отримала вже 91 людина з тих, хто має акредитацію на Іграх.

При цьому в Японії вакцинацію пройшла лише третина населення, у зв'язку з проведенням Олімпіади в Токіо оголосили режим надзвичайної ситуації.

Тим часом змагання на Олімпійських іграх вже почалися - однією з перших подій став турнір з софтболу, в якому збірна Японії здобула перемогу над командами Мексики та Австралії.