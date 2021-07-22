На сайті Олімпіади Крим розмежували з Україною

19 хвилин(и) тому

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На офіційному сайті Олімпійських ігор оприлюднене зображення карти України, на якій Крим відмежований від решти української території.

Ця картинка з'являється у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при заході на сторінку, присвячену історії виступів України на Олімпіадах.

Попри те, що міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України, подібні інциденти із публікаціями українських карт без анексованого Росією Криму виникають регулярно - навіть у країнах, які є союзниками України.

Автор фото, Olympics.com Підпис до фото, Скріншот із сайту Olympics.com

Приміром, у 2018 році естонське видавництво Studium випустило підручник англійської, де анексований Крим позначили як територію Росії. Міністерство освіти та науки Естонії згодом відкликало цей підручник.

Карти України без Криму час від часу з'являються і в західних ЗМІ - подібного припускалися, зокрема, американська The New York Times, французька Le Monde та низка інших.

Щоправда, у багатьох випадках засоби масової інформації швидко реагують на скарги читачів та українських дипломатів - вибачаються і виправляють мапи.

Іноді різноманітні сервіси зображують Крим російським, але виключно для користувачів із Росії.

Так було, наприклад, у 2019 році, коли компанія Apple погодилась позначати територію анексованого Криму як російську в разі, якщо в додатки Apple Maps і "Погода" заходять із території РФ.