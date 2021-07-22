Як в Україні реагують на угоду щодо "Північного потоку-2" між США і Німеччиною

1 година тому

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Угода між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оприлюднена вчора, викликала хвилю песимістичних оцінок в Україні.

Водночас в МЗС обіцяють працювати і далі з США і Німеччиною, щоб домогтися нейтралізації "безпекових загроз" від запуску газопроводу, а експерти закликають українців винести правильні уроки з ситуації.

У дипломатичному відомстві визнали - Україну до процесу перемовин і погодження угоди не залучали.

Реакція МЗС

Вранці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на питання щодо німецько-американської угоди з "Північного потоку-2" на пресконференції.

Він нагадав, що Україна і Польща виклали свою позицію у заяві, оприлюдненій вчора увечері. У ній йдеться, що дві країни працюватимуть разом з союзниками, аби протидіяти запуску "Північного потоку-2".

Окрім того, Дмитро Кулеба висловив побажання, аби формулювання щодо безпеки в американсько-німецькій угоді були сильнішими.

"Ми наразі маємо багато запитань до того, як американська та німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики, пов'язані з запуском Північного потоку-2. Ми будемо розмовляти зі США, з Німеччиною... Ми чесно завжди казали, що для нас "Північний потік-2" насамперед є безпековим питанням, і ми б хотіли, щоб формулювання в німецько-американській заяві саме стосовно безпеки були сильнішими", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що досі не зрозуміло, чи готова Росія виконувати свої зобов'язання для збереження Україною ролі як транзитної держави.

"Ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив "Північний потік-2", є Російська Федерація", - додав він.

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Пізніше в коментарі BBC News Україна речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна брала участь у перемовинах щодо угоди.

"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини", - заявив він.

"Ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ... Ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку-2", - наголосив речник МЗС.

Що кажуть експерти

Голова правління Українського кризового медіацентру, експосол України в США Валерій Чалий вважає, що підписання угоди має кілька негативних наслідків для України.

"Керівництво РФ, яке розв'язало неоголошену війну проти суверенної сусідньої держави, виходить з ізоляції. При цьому відверто заявляючи про свої агресивні наміри. Подальші рішення, які безпосередньо стосуються безпеки України, також можуть прийматися без України", - написав він у Facebook.

Інші експерти закликають позбутися наївності в оцінці положення України на світовій арені.

"Нам ніхто нічого не винен. Ми повинні заслужити більшу підтримку. Ми повинні зробити так, щоб успіхи України не залишали західним політикам шансів не підтримати Україну", - пише у Facebook інвестиційний банкір Сергій Фурса.

На його думку, зараз США та Німеччина підтримують Україну переважно тоді, коли це не суперечить їхнім інтересам. Водночас санкції проти Росії суперечать інтересам частини німецького бізнесу.

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Політолог Микола Капітоненко закликає винести правильні уроки з ситуації з "Північним потоком-2".

"Добре б нарешті перестати думати, що це ми вирішуємо долю санкцій. Ще, наприклад, можна рідше користуватися цією безглуздою і нещадною фразою "нічого про Україну без України", - пише він у Facebook.

Він також засуджує порівняння угоди США та Німеччини з пактом Молотова-Ріббентропа.

"Досить поливати брудом тих, хто зіграв і грає важливу роль в нашій підтримці. Нічого хорошого зображення про пакт Молотова-Ріббентропа для України не несуть - і нічого окрім подиву не викликають. Це шкідливі зображення, які на руку тільки ворогам України", - зазначив він.