У США знову знайшли мавпячу віспу. Чим вона небезпечна

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мавпяча віспа серед людей поширюється досить рідко, переважно в Африці

Влада США намагається розшукати понад 200 людей з 27 різних штатів, які могли контактувати з людиною, яка захворіла на рідкісну мавпячу віспу.

На початку липня з цим інфекційним захворюванням з Нігерії до США повернувся мешканець Техасу. За офіційними даними, це перший випадок мавпячої віспи в США з 2003 року.

Спалахи мавпячої віспи час від часу трапляються у віддалених куточках Центральної та Західної Африки, поблизу районів тропічних дощових лісів.

Пацієнт, якого виявили у США, перебуває у лікарні в стабільному стані. Інших випадків зараження мавпячою віспою в країні поки що не виявили.

Центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США зараз намагаються сконтактувати з пасажирами двох авіарейсів, на яких 9 липня з Нігерії летів заражений чоловік.

З міста Лагос він спочатку дістався до Атланти в штаті Джорджія, а потім з Атланти полетів у Даллас, штат Техас, де його ушпиталили.

За словами чиновників МОЗ США, вони намагаються оцінити "потенційні ризики для тих, хто міг перебувати в близькому контакті з пасажиром". Але шанси того, що захворювання могло поширитися, є низькими. Адже всі пасажири використовували маски, запевнили чиновники.

"Ризик для населення ми вважаємо низьким", - сказав BBC представник Центру контролю і профілактики захворювань.

Вірус мавпячої віспи близький до вірусу чорної віспи, але не є настільки заразним і смертельним. Викликане ним захворювання має легший перебіг. Симптоми минають самі по собі через кілька тижнів.

Однак під час деяких спалахів епідемії в Західній Африці кількість летальних випадків досягала 10%.

Як передається мавпяча віспа?

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вірус мавпячої віспи

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, мавпяча віспа передається під час безпосереднього контакту з зараженою людиною.

Вірус може потрапити в організм через тріщини у шкірі або повітряно-крапельним шляхом через ніс, рот, очі.

Захворювання також може передатися людині від інфікованих мавп, щурів, білок або від предметів із зараженою поверхнею, через постільну білизну або одяг.

Симптоми захворювання

Спочатку захворювання супроводжується лихоманкою, головним болем, болем у спині та м'язах, а також загальною слабкістю.

Потім лихоманка спадає і може з'явитися висип - спочатку зазвичай на обличчі, а потім і на інших частинах тіла, переважно на долонях і стопах.

Автор фото, SPL

Висип може дуже сильно свербіти. Врешті пустули підсихають, і на їхньому місці можуть залишитися рубці.

Хоча ця хвороба дуже рідкісна, в США стався спалах у 2003 році. Тоді 47 підтверджених випадків пов'язали з привезеними в країну щурами.

У Великій Британії у 2018 році зареєстрували два випадки мавпячої віспи у пасажирів рейсів, які прилетіли з Нігерії. У тому ж році стався випадок передачі мавпячої віспи людині, коли заразилася співробітниця лікарні в місті Ньюкасл.

Припускають, що це сталося через контакт з постільною білизною хворого.

У 2019 створили вакцину від мавпячої віспи. Крім того, запобігти спалаху захворювання допомагає і щеплення від звичайної віспи.