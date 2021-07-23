Які найпопулярніші спеціальності серед вступників. Рейтинг Міносвіти

1 година тому

Автор фото, Unian

Найпопулярніші спеціальності серед українських абітурієнтів у 2021 році - філологія, право і менеджмент, повідомили в міністерстві освіти.

Найпопулярніші спеціальності

Як зазначають у відомстві, загалом упродовж вступної кампанії створили 886 164 електронних заяв на різні спеціальності - це на 18% більше, ніж минулого року.

Таке збільшення зумовлене тим, що цьогоріч кількість випускників закладів середньої освіти на 4,8% більше, ніж у 2020-му. При цьому діти можуть подавати заявки на кілька спеціальностей.

Десятка найпопулярніших спеціальностей за кількістю поданих заяв цьогоріч виглядає так:

Філологія - 59 202

Право - 58 824

Менеджмент - 49 929

Комп'ютерні науки - 47 172

Середня освіта (вчителі) - 34 993

Журналістика - 34 726

Інженерія програмного забезпечення - 33 676

Психологія - 31 362

Маркетинг - 28 847

Економіка - 28 128

Найпопулярніші великі виші

Так само у Міносвіти назвали і найпопулярніші великі виші серед вступників на бакалаврат (за кількістю поданих заяв). У першій трійці - КНУ ім. Шевченка, Львівський національний університет ім. Франка та КПІ.

Тут лідери - великі ВНЗ, які щороку набирають та випускають багато студентів. В цьому переліку не можуть опинитись маленькі престижні виші, які кожного року набирають всього сотні студентів.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38 878

Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33 038

Національний авіаційний університет - 27 779

Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 24 927

Київський національний торговельно-економічний університет - 24 103

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18 994

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377

Київський університет імені Бориса Грінченка - 14 445

Цьогорічна вступна кампанія розпочалася 1 липня, а приймати документи від абітурієнтів виші почали 14 числа.

16 липня прийом документів завершився для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів чи творчих конкурсів, а 23 липня стане останнім днем подання заяв для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня;