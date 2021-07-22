Реакція на угоду про "Північний потік-2" і наслідки потопу в Одесі. Теленовини ВВС

8 хвилин(и) тому

У випуску:

Угода щодо "Північного потоку-2" між США і Німеччиною. Чи пішов Байден на поступки Путіну? Яка реакція у США.

Перепона на шляху до відновлювальної енергетики. Чому новий російський газогін критикують захисники довкілля.

Негода в Одесі. Місто оговтується від потужної зливи.

Чим перенесені на рік літні Олімпійські Ігри у Токіо відрізняються від усіх попередніх.

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