Реакція на угоду про "Північний потік-2" і наслідки потопу в Одесі. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Угода щодо "Північного потоку-2" між США і Німеччиною. Чи пішов Байден на поступки Путіну? Яка реакція у США.
  • Перепона на шляху до відновлювальної енергетики. Чому новий російський газогін критикують захисники довкілля.
  • Негода в Одесі. Місто оговтується від потужної зливи.
  • Чим перенесені на рік літні Олімпійські Ігри у Токіо відрізняються від усіх попередніх.

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