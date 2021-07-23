Італія запровадить ковід-перепустки для відвідин барів та ресторанів

46 хвилин(и) тому

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Для відвідин барів, ресторанів, кінотеатрів і тренажерних залів італійцям знадобиться ковід-перепустка про вакцинацію від Covid-19.

Щоб відвідати ці та низку інших громадських місць, громадянам доведеться показати документ, що підтверджує отримання принаймні однієї дози вакцини.

Альтернативою також можуть бути свіжі довідки про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Обмеження стосуватимуться усіх мешканців Італії віком більше 12 років.

Італійська влада також розглядала можливість встановити подібні вимоги для користування громадським транспортом, але від цієї ідеї поки що відмовилися.

Кількість нових випадків коронавірусу в Італії останнім часом знову зростає - це пов'язують із поширенням штаму "Дельта", який вважається більш заразним і небезпечнішим за попередні варіанти вірусу.

Наразі від коронавірусу вакцинувалися близько 50% населення Італії.

З початку епідемії в країні зафіксували 4,3 мільйона випадків Covid-19, близько 128 тисяч людей померли від спричинених хворобою ускладнень.

Не лише Італія

Раніше цього місяця аналогічні ковід-перепустки запровадили у Франції, де так само вирішили пускати людей до кафе, барів, ресторанів, торгівельних центрів і кінотеатрів лише за довідками про вакцинацію або негативний тест.

Президент Макрон пояснював, що влада йде на такий крок, аби зупинити нову хвилю коронавірусу, пов'язану зі штамом "Дельта".

"Я розумію, чого я від вас прошу, і я знаю, що ви на це готові. Певною мірою це має бути ваше відчуття обов'язку", - пояснював свою позицію Макрон.

Ініціатива обурила частину французів, які в середині місяця вийшли на протести проти нових правил. Ідею запровадити ковід-перепустки вони розцінили як зазіхання на демократію і порушення прав тих, хто не бажає вакцинуватися.

Та в масштабах країни учасники цих акцій все ж не у більшості - після анонсу обмежень французи встановили рекорд: всього за добу на щеплення від Covid-19 записалися 1,7 мільйона людей.