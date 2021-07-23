Сайт Олімпіади прибрав кордон між Кримом і Україною на карті

43 хвилин(и) тому

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Сайт Олімпійських ігор виправив зображення карти України, прибравши кордон між її материковою частиною та Кримом.

На публікацію цієї мапи напередодні звернули увагу низка ЗМІ. На ній анексований Росією півострів був відмежований від решти української території.

Після цього міністерство закордонних справ доручило посольствам України в Японії та Швейцарії розібратися в ситуації.

"Карта вже виправлена. Можемо сьогодні дивитися відкриття Олімпійських ігор Токіо-2020 зі спокійним серцем", - повідомив згодом у своєму фейсбуці посол України в Японії Сергій Корсунський.

Цьогорічні Олімпійські ігри проходитимуть у Токіо з 23 липня до 8 серпня.

Автор фото, Olympics.com Підпис до фото, Так карта України на сайті Олімпіади виглядала до виправлення

Попри те, що міжнародна спільнота визнає Крим частиною території України, подібні інциденти із публікаціями українських карт без анексованого Росією Криму виникають регулярно - навіть у країнах, які є союзниками України.

Приміром, у 2018 році естонське видавництво Studium випустило підручник англійської, де анексований Крим позначили як територію Росії. Міністерство освіти та науки Естонії згодом відкликало цей підручник.

Карти України без Криму час від часу з'являються і в західних ЗМІ - подібного припускалися, зокрема, американська The New York Times, французька Le Monde та низка інших.

Щоправда, у багатьох випадках засоби масової інформації швидко реагують на скарги читачів та українських дипломатів - вибачаються і виправляють мапи.

Іноді різноманітні сервіси зображують Крим російським, але виключно для користувачів із Росії.

Так було, наприклад, у 2019 році, коли компанія Apple погодилась позначати територію анексованого Криму як російську в разі, якщо в додатки Apple Maps і "Погода" заходять із території РФ.