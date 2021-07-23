Київський потяг з туристами зіткнувся з вантажівкою на Закарпатті. Є поранені

7 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

На Закарпатті водій вантажівки спричиним аварію з пасажирським поїздом № 14 "Київ — Солотвино", повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За попередніми даними ДСНС, внаслідок ДТП травмовані п'ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та два пасажирки потяга) каретами екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

Автор фото, ДСНС

Аварія сталась сьогодні близько 12-ї години на регульованому переїзді перегону Королево — Рокосово.

Як вказує пресслужба залізниці, водій вантажівки виїхав на колії і спричинив зіткнення з пасажирським потягом. Локомотив зійшов з рейок першою колісною парою.

Автор фото, ДСНС

Пасажирів рейсу доправлять до станції Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу Солотвино — Київ дизель-потягом доправлять до станції Королево, звідки вони вирушать до столиці.

Солотвино є відомим курортним містом Закарпаття.

У ДСНС області уточнили, що на момент аварії у потязі перебували 226 пасажирів.