Хворий на ковід чоловік переодягнувся жінкою, щоб його пустили в літак
Громадянин Індонезії, який отримав позитивний тест на коронавірус, видав себе за свою дружину, аби сісти на літак.
Чоловік, якого назвали за його ініціалами Д.У., на борт одягнув нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, і має лише вузький проріз для очей.
Він також мав при собі паспорт дружини та її негативний результат тесту на коронавірус.
Можливо, його ніколи не спіймали б, якби він не переодягнувся у свій звичайний одяг посеред польоту, змусивши стюардесу підняти тривогу.
Більшість авіакомпаній обмежили поїздки під час свята Курбан-байрам, яке почалося 19 липня.
Поліція повідомила, що чоловіка затримали після посадки літака та негайно зробили тест на ковід.
Дізнавшись, що у нього позитивний результат, чоловіка відправили на самоізоляцію додому.
Поліція заявляє, що чоловіка притягнуть до відповідальності, як тільки закінчиться карантин.
Інцидент стався на тлі жорстких обмежень на поїздки в Індонезію, яка стала епіцентром вірусу в Азії.
Тут реєструють майже 50 тисяч випадків на день.
В останні тижні лікарні були перевантажені напливом пацієнтів та нестачею ресурсів, зокрема й кисню.
Майже три мільйони людей були інфіковані, а понад 72 тисячі померли.
Повільне розгортання вакцинації та поширення високо інфекційного варіанту Дельта називають причинами подальшого поширення вірусу.