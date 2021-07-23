Хворий на ковід чоловік переодягнувся жінкою, щоб його пустили в літак

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Громадянин Індонезії, який отримав позитивний тест на коронавірус, видав себе за свою дружину, аби сісти на літак.

Чоловік, якого назвали за його ініціалами Д.У., на борт одягнув нікаб - мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, і має лише вузький проріз для очей.

Він також мав при собі паспорт дружини та її негативний результат тесту на коронавірус.

Можливо, його ніколи не спіймали б, якби він не переодягнувся у свій звичайний одяг посеред польоту, змусивши стюардесу підняти тривогу.

Більшість авіакомпаній обмежили поїздки під час свята Курбан-байрам, яке почалося 19 липня.

Поліція повідомила, що чоловіка затримали після посадки літака та негайно зробили тест на ковід.

Дізнавшись, що у нього позитивний результат, чоловіка відправили на самоізоляцію додому.

Поліція заявляє, що чоловіка притягнуть до відповідальності, як тільки закінчиться карантин.

Інцидент стався на тлі жорстких обмежень на поїздки в Індонезію, яка стала епіцентром вірусу в Азії.

Автор фото, Getty Images

Тут реєструють майже 50 тисяч випадків на день.

В останні тижні лікарні були перевантажені напливом пацієнтів та нестачею ресурсів, зокрема й кисню.

Майже три мільйони людей були інфіковані, а понад 72 тисячі померли.

Повільне розгортання вакцинації та поширення високо інфекційного варіанту Дельта називають причинами подальшого поширення вірусу.