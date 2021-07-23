Потоп у Бердянську. Двох людей вбило струмом, рятувальники не могли наблизитися

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Бердянську Запорізької області двох людей вбило струмом. Трагедія сталася через обрив електричних дротів, які впали на затоплену вулицю.

Місто накрило зливами і вулиці затопило.

Внаслідок цього від ураження електричним струмом просто у воді смертельно травмовало двох чоловіків, повідомили в Національній поліції Запорізької області.

Місцевий сайт Pro.berdiansk.biz публікує відео з місця події та розповідь очевидців інциденту, який стався напередодні.

За їхніми словами, вітер обірвав електричний кабель, який впав на затоплену вулицю. Струмом вбило перехожого. Інший чоловік загинув, коли зупинився і вийшов з авто, щоб надати допомогу людині, яка лежала у воді.

За повідомленням місцевих ЗМІ, особу одного з загиблих уже встановили - ним виявився чоловік 1987 року народження.

Поліція внесла інформацію до ЄРДР за статтями умисне вбивство з поміткою нещасний випадок та службова недбалість Кримінального кодексу України.

22 липня близько 16:30 в Бердянську розпочався дощ, який перейшов у сильну зливу, внаслідок чого в нижній частині міста була підтоплена проїзна частина та ускладнений рух транспорту. В окремих місцях рівень води досягав пів метра.

Стихійне лихо спричинило також підтоплення та знеструмлення понад 2600 об'єктів власності.

У ніч на 22 липня по Одесі та околицях вдарив сильний дощ - за день випало аж 80% місячної норми опадів.

Підтопило десятки приватних будинків, сильний вітер поламав десятки дерев, деякі дороги повністю заблокувала вода. Обійшлося без жертв.