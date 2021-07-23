У Токіо відкриваються Олімпійські ігри. Усі деталі

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23 липня, о 14:00 за Києвом, у столиці Японії розпочалася урочиста церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Олімпіада в Токіо мала відбутися ще минулого року, проте через пандемію її вирішили перенести на наступний рік.

Однак від проблем таке відтермінування змагань не вберегло - через зростання кількості інфікованих коронавірусом Ігри відбуватимуться за порожніх трибун. Таке рішення узгодили влада країни та Міжнародний олімпійський комітет.

Відвідати церемонію відкриття Олімпіади змогли лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи.

Серед делегацій ще до початку ігор вже на місці в Японії виявили десятки випадків коронавірусу.

Через умови проведення ігор чимало японців останнім часом виступали або за повне скасування змагань, або за їх перенесення ще на один рік.

У травні цього року опитування громадської думки показали, що понад 80% японців виступають проти проведення Ігор.

Триватиме Олімпіада до 8 серпня. До цього часу спортсмени з понад 200 країн розіграють між собою 339 комплектів нагород.

Україну на цьогорічних змаганнях представлятимуть 157 олімпійців у 30 дисциплінах.

Український прапор під час церемонії несуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Це буде сьома літня Олімпіада в історії незалежної України. До цього на літніх Олімпійських іграх українці здобули 121 медаль (35 золотих, 30 срібних та 56 бронзових).

На попередній літній Олімпіаді, що відбулася у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, Україна посіла загальне 31 місце, здобувши 11 медалей, з них дві золотих.

Ці результати були найгіршими з часу, як українці почали брати участь в Олімпійських іграх в Атланті у 1996 році. І саме тоді в Атланті Україна досягла найкращих результатів - була дев'ятою у командному заліку, здобувши 23 медалі.

Національний олімпійський комітет сподівається, що у Токіо результати України будуть кращими, ніж у 2016 році. Проте на Олімпіаді-2020 від України виступить найменша кількість учасників у порівнянні з попередніми іграми.

Головна причина - спортсмени, у тому числі титуловані, так і не змогли кваліфікуватися і отримати ліцензії.

Українці виступатимуть у таких видах: бадмінтон, бокс, вільна боротьба, важка атлетика, академічне веслування та веслування на байдарках і каное, велоспорт, греко-римська боротьба, спортивна і художня гімнастика, дзюдо, карате, кінний спорт, легка атлетика, плавання, артистичне (синхронне) плавання, стрільба з лука і кульова стрільба, стрибки у воду, стрибки на батуті, сучасне п'ятиборство, теніс, настільний теніс, тріатлон і фехтування.

Найкращих результатів Україна очікує передусім від дзюдо, кульової стрільби, легкої атлетики, фехтування, стрибків у воду, академічного веслування, боксу, гімнастики, синхронного плавання.

Загалом країна розраховує здобути 13-15 медалей, принаймні так заявляв міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Великі надії покладають на 21-річну киянку Дарію Білодід. Вона є чемпіонкою Європи та дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо