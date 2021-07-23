Попри мовний закон. 1+1 демонструватиме фільми та серіали російською

3 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською) - попри нові норми мовного закону, які з 16 липня зобов'язують телеканали демонструвати лише україномовний контент (лише 10% часу фільму та серіалу іноземну мову можна титрувати українською).

Пояснили, що рішення зумовлене нібито негативною реакцією аудиторії на телепродукт, дубльований українською мовою.

"Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. 1+1 media виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача. А особливо, коли йдеться про таке важливе питання як мова", - йдеться в заяві групи.

Там додали, що на українську мову переходитимуть "поступово" і водночас продовжать інвестувати гроші в україномовний контент та популяризацію української мови.

"Запевняємо, що, як і раніше, продовжимо інвестувати у якісний дубляж і контент українською мовою та спонукати глядача дивитися українською. Телеканали 1+1 media продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською", де культові вітчизняні зірки у тематичних роликах діляться думками, чому "розмовляти, кохати, слухати та дивитися» українською - важливо".

Також в "1+1 медіа" заявили, що різні учасники ринку трактують нові норми мовного закону по-різному, і це створює нерівні умови для мовників.

"Виходячи з отриманих тлумачень нормативно-правових актів, роз'яснень від профільних органів та керуючись чинним законодавством [...] компанія прийняла рішення поступово переходити на українську мову у фільмах і серіалах. Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства".

"Ганьба і сором"

Медіаекспертка і шеф-редакторка сайту "Детектор Медіа" Наталія Лігачова назвала таку позицію "1+1 медіа" "соромом".

"Ні рейтинги нижче, ні якісь реакції глядачів не можуть бути причиною для відступу. Минуло всього кілька днів з набуття чинності цих норм - глядачі упродовж якогось часу звикли б. Як це було з українським дубляжем фільмів у кінотеатрах. Мовою оригіналу - це як? Турецькі серіали тепер теж турецькою будуть іти, скажімо? Ганьба і сором", - написала Лігачова.

Автор фото, УНІАН

Вчора Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звітував, що через тиждень після початку дії нових мовних норм на українському ТБ, їх виконують практично всі телеканали.

"Приємно відзначити, що за результатами моніторингу ефіру загальнонаціональних телеканалів переважна більшість телерадіоорганізацій чітко виконує зазначену норму Закону. Фільми та серіали, які раніше в ефірі окремих телеканалів транслювалися російською мовою, з 16 липня 2021 року демонструються дубльованими державною мовою", - розповів Кремінь.

Претензії він висловив лише каналам "Інтер" та "Україна", які, за його словами, продовжують транслювати фільми та серіали недержавною мовою.

Минулого року група "1+1 медіа" вже втрапляла у мовний скандал: тоді головна продюсерка серіалів та фільмів каналу 1+1 Олена Єремеєва заявила, що непросто знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, і що акторам важко працювати з українською. Російською, за її словами, краще знімати мелодрами, а українською - комедії.

Після хвилі критики Єремеєва заявила, що її слова вирвали з контексту. Вона наголосила, що "телеканал 1+1 завжди підтримував розвиток україномовного контенту".