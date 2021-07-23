У США врятували чоловіка, якого тиждень переслідував ведмідь

17 хвилин(и) тому

Автор фото, US COAST GUARD Підпис до фото, Постраждалого чоловіка помітили біля віддаленого шахтарського поселення за 65 кс від міста Ном на Алясці

На Алясці врятували чоловіка, який тиждень зазнавав переслідування північноамериканського бурого ведмедя гризлі.

Працівники берегової охорони США побачили повідомлення SOS, які їм подавав чоловік з даху хатини. Чоловік махав руками в повітрі, закликаючи допомогти.

Потім він розповів, що на нього напав ведмідь і він не спав кілька днів, тому що тварина постійно поверталася до його табору.

У чоловіка виявили синці в грудях і поранену ногу, яку він заклеїв скотчем.

Екіпаж вертольота прямував до команди вчених, які досліджували дику природу, коли через погодні умови вони відхилилися від курсу і помітили повідомлення про лихо.

За даними New York Times, у чоловіка майже закінчилися патрони в пістолеті, а двері бараку, де він переховувався, були вирвані.

"У якийсь момент ведмідь потягнув його вниз до річки", - розповів виданню капітан-лейтенант Джаред Карбаджал. - "У нього був пістолет. Він сказав, що ведмідь повертався щоночі, і він не спав кілька днів".

Пілоти побачили чоловіка, який розмахував білим прапором.

Ім'я чоловіка не розголошують, але чиновники заявили, що йому близько 50 чи 60-ти років, і його друзі повідомили, що він давно мав би повернутися з поїздки додому.

Берегова охорона США доставила чоловіка до лікарні, але лікарі заявили, що його поранення не становлять загрози життю.

Департамент рибного та мисливського господарства Аляски описує штат як "країну ведмедів", але наголошує, що агресивні зустрічі з цим видом трапляються рідко.