Мова і вода в Крим: ЄСПЛ відмовив Росії в частині вимог до України

33 хвилин(и) тому

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Європейський суд з прав людини відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів у рамках міждержавної скарги Росії проти України, йдеться у повідомленні суду.

Напередодні Росія подала першу в історії міждержавну скаргу на Україну до ЄСПЛ, зокрема, звинувачуючи Україну в катастрофі малазійського Boeing на Донбасі у 20214 році.

Росія також надіслала до Європейського суду терміновий запит про застосування так званого "правила 39", тобто забезпечувальних заходів, які Москва просила накласти на Україну на час розгляду скарги.

Зокрема Росія вимагала, щоби суд зобов'язав Україну припинити "обмеження прав російськомовних", зокрема, щодо використання рідної мови в школах, ЗМІ та інтернеті та призупинити "блокаду Північнокримського каналу".

"Суд вирішив відхилити запит відповідно до правила 39, оскільки він не торкався серйозних ризиків заподіяння шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - йдеться в повідомленні.

В ЄСПЛ додали, що суд задовольняє такі запити лише у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризиком непоправної шкоди.

У своїй скарзі до ЄСПЛ Росія наводить порушення, відповідальність за які, на думку, Москви, лежить на Києві.

Зокрема згадуються загибель мирного населення під час подій 2014 року в Києві, Одесі та на Донбасі.

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Також Росія звинувачує Україну в аварії пасажирського літака MH17, яке сталося, як твердять у Москві, "внаслідок незакриття повітряного простору над зоною бойових дій".

У 2015 році Росія через Конституційний суд визнала рішення ЄСПЛ необов'язковими для виконання.

Традиційно більшість скарг до ЄСПЛ подають окремі особи, групи людей та компанії, але робити це також можуть держави..

Значна частина з них були подані проти Росії - чотири скарги від Грузії та дев'ять від України. Вони стосуються можливих злочинів Росії у Криму та на Донбасі

Восени цього року ЄСПЛ має розпочати розгляд справи "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації", яка стосується агресії РФ на Донбасі.

На початку року ЄСПЛ також визнав свою юрисдикцію у справі "Україна проти Росії (стосовно Криму)", в якій Київ оскаржує порушення прав людини в Криму.