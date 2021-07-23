Найдорожчі Олімпійські ігри, українські старовіри на кордоні з ЄС. Теленовини ВВС за 23.07.21
У випуску 23 липня:
- Змагання на 15 мільярдів - у Токіо відкрилися найдорожчі Олімпійські ігри, перенесені з минулого року.
- Інший бік медалі - порожні трибуни, пандемія, протести і тінь корупційних скандалів - що ледь не зірвало Олімпіаду-2020, окрім пандемії.
- Без цивілізації на кордоні з ЄС - як живе українське село старовірів на Буковині, де немає навіть аптеки.
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