Чи фінансували США досліди з вірусами в Китаї. Фактчек

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Доктор Ентоні Фаучі під час слухань у Сенаті

У США з новою силою спалахнули суперечки про те, чи фінансували Сполучені Штати китайські дослідження, в результаті яких, як дехто припускає, міг з'явитися новий коронавірус.

Йдеться про дослідження в лабораторіях Інституту вірусології в китайському Ухані. Саме в цьому місті, як відомо, вперше був зареєстрований спалах пандемії, але зв'язок коронавірусу з цією лабораторією не доведений - хоча і не спростований.

Американський сенатор-республіканець Ренд Пол вважає, що США частково фінансували дослідження китайців, під час яких ті змушували віруси (але не коронавіруси) мутувати в більш заразні і смертоносні штами.

Цей процес називають "мутацією набуття функцій" (англійською - gain-of-function).

Головний радник президента Джо Байдена з питань охорони здоров'я доктор Ентоні Фаучі ці підозри рішуче відкидає.

Що таке дослідження з "набуттям функцій"?

"Набуття функцій", тобто нових здібностей, відбувається внаслідок мутацій організму як у природньому середовищі, так і в лабораторіях, коли вчені цілеспрямовано змінюють генетичний код організму або занурюють його в різні умови, щоб досягти зміни його властивостей.

Так, приміром, дослідники намагаються створювати засухостійкі сорти рослин або ж модифікувати комарів так, аби вони рідше переносили різноманітні інфекції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генна модифікація комарів може допомогти, наприклад, у боротьбі з малярією

Коли об'єктом дослідження з "набуттям функцій" є шкідливі для людини віруси, то в результаті виходять віруси, які шкідливі ще більше, тобто більш заразні та небезпечні.

Вчені кажуть, що потенційний ризик від виведення таких вірусів виправданий, оскільки це дозволяє зрозуміти, як змінюються віруси з часом, розробити ліки та вакцини, а отже - краще підготуватися до майбутніх епідемій та пандемій.

Чи фінансували США дослідження вірусів в Китаї?

Так, певну суму Сполучені Штати дійсно виділили.

Доктор Фаучі - не лише радник президента Байдена, але ще й директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, який входить до американської державної системи "Національні інститути здоров'я" (НІЗ).

Ця система дійсно перераховувала гроші організація, яка співпрацювала з уханським Інститутом вірусології.

Ця американська організація називається EcoHealth Alliance, і у 2014 році вона отримала від "Національних інститутів здоров'я" 3,7 мільйона доларів на дослідження коронавірусів у кажанів.

600 тисяч із цієї суми перерахували інституту в Ухані.

У 2019 році цей китайсько-американський проєкт продовжили ще на п'ять років, але у квітні 2020-го його згорнули через початок пандемії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багато хто підозрює, що новий коронавірус вирвався на волю з уханського Інституту вірусології

Чи пішли гроші США на "набуття функцій"?

У травні цього року доктор Фаучі запевняв, що НІЗ ніколи не фінансував і не фінансує дослідження "набуття функцій" в уханському Інституті вірусології.

Проте цього тижня сенатор Ренд Пол на слуханнях у Сенаті публічно запитав у докора Фаучі, чи не хоче він відмовитися від своїх попередніх заяв, і нагадав, що брехня перед Конгресом - це кримінальний злочин.

Сенатор Пол вважає, що дослідження, які оплачувала Америка, цілком можуть вважатися дослідженнями "набуття функцій". При цьому він посилається на дві наукові роботи, оприлюднені уханським інститутом у 2015 (спільно з Університетом Північної Кароліни) і 2017 роках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сенатор Ренд Пол

Окрім того, Ренд Пол спирається, наприклад, на думку авторитетного вченого, професора молекулярної біології в Ратгерському університеті Річарда Ебрайта.

В інтерв'ю BBC Ебрайт пояснив, що з обох робіт, на які посилається сенатор, слідує, що під час досліджень китайські вчені створили нові, штучні віруси, які потенційно могли бути більш заразними, ніж початкові варіанти.

"Дослідження, описані в обох статтях, - це дослідження зі сфери "набуття функцій", - переконаний професор Ебрайт.

За його словами, це відповідає офіційному визначенню подібних досліджень, сформульованому у 2014 році, коли уряд США припинив фінансування подібної діяльності через занепокоєння щодо біологічної безпеки.

Виділення коштів призупинили до того моменту, поки не будуть розроблені нові нормативи та правила, які регламентуватимуть такі дослідження.

Які аргументи доктора Фаучі?

Доктор Фаучі на слуханнях у Сенаті казав, що фахівці багато разів оцінювали китайські дослідження і визнавали, що вони не підпадають під визначення "набуття функцій".

Окрім того, переконує Фаучі, перетворення тих вірусів, над якими ставилися експерименти, в коронавірус "неможливе на молекулярному рівні". Однак він не став вдаватися в деталі.

"Національні інститути здоров'я" та EcoHealth Alliance також заперечують, що фінансували або заохочували роботи з виведення більш небезпечних вірусів у Китаї.

Ці дві організації заявили, що на їхні кошти китайські вчені досліджували на молекулярному рівні нові віруси у кажанів та шипоподібні білки на їх поверхні, за допомогою яких вірус кріпиться до клітини.

При цьому, кажуть вони, дослідження не передбачали цілеспрямованих мутацій, які чинили б вплив "на оточення, розвиток або функціональні властивості організму".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Клітина людського організму, вражена коронавірусом

Один із американців, які працювали з уханським Інститутом вірусології, доктор Ральф Баріч з Університету Північної Кароліни, у детальному роз'ясненні для газети Washington Post повідомив, що їхню спільну з китайцями роботу оцінювали і "Національні інститути здоров'я", і комітет з біобезпеки його власного університету. Вони дійшли висновку, що дослідження не підпадає під визначення "набуття функцій".

Окрім того, за словами Баріча, жоден із вірусів, які вивчалися в рамках того проєкту, не пов'язаний з винуватцем пандемії - коронавірусом Sars-Cov-2.

Доктор Баріч визнав, що дослідження, які вони проводили, виявило наявність у вірусів "внутрішніх характеристик", які давали їм здатність заражати людину.

Однак при цьому він додав: "Ми ніколи не вводили мутації в шипи вірусу, щоб посилити їхні можливості до росту в клітинах людського організму".

Американський біолог Аліна Чан з Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету зауважує, що коли влада США у 2014 році призупинила фінансування експериментів з вірусами, то пояснила, що не виділятиме кошти на дослідження, щодо яких є застереження, що вони можуть призвести до виникнення більш патогенних і заразних штамів вірусу грипу, MERS або SARS, які проникають в організм через дихальні шляхи.

Це можна протрактувати так, що деякі досліди з вірусами, можливо, й не мають на меті "набуття функцій", але все-таки можуть до нього призвести.

У цілому ж можна сказати, що оцінки дослідників вірусів і пов'язаних із ними ризиків можуть бути суб'єктивними.

"Навіть спеціалісти не завжди приходять до консенсусу (відносно таких досліджень - Ред.), і різні організації дають різні інтерпретації та по-різному будуть свою політику", - сказала BBC директор з біобезпеки Університету штату Колорадо Ребекка Моріц.