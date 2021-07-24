Дар’я Білодід виборола першу медаль для України на Олімпіаді

1 година тому

Автор фото, НОК України

20-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо.

Це перша медаль для України на цій Олімпіаді та перша за часи незалежності олімпійська нагорода у жіночому дзюдо, повідомили в Національному олімпійському комітеті.

У чвертьфіналі Білодід перемогла спортсменку з Португалії Катаріну Косту, проте у півфіналі поступилася японці Фуну Тонакі.

Після цієї поразки українка могла претендувати лише на "бронзу" - для цього потрібно було перемогти ізраїльську дзюдоїстку Ширу Рішоні, що їй і вдалося.

Білодід, попри юний вік, уже є титулованою на міжнародному рівні дзюдоїсткою.

До олімпійської "бронзи" вона уже ставала чемпіонкою Європи та двічі - чемпіонкою світу.

Першу перемогу в світовій першості Білодід здобула у 17 років - тим самим вона стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

Автор фото, НОК України

До Білодід шанс поборотися за бронзову медаль Олімпіади в Токіо мав український дзюдоїст Артем Лесюк, який, втім, поступився Торніке Чакадоеа з Нідерландів.

Так само за крок до нагороди залишився Павло Коростильов, який посів четверте місце у стрільбі з пістолета з 10 метрів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Олімпіада у Токіо точно не буде схожою на жодні попередні літні ігри.