Дар’я Білодід виборола першу медаль для України на Олімпіаді
20-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо.
Це перша медаль для України на цій Олімпіаді та перша за часи незалежності олімпійська нагорода у жіночому дзюдо, повідомили в Національному олімпійському комітеті.
У чвертьфіналі Білодід перемогла спортсменку з Португалії Катаріну Косту, проте у півфіналі поступилася японці Фуну Тонакі.
Після цієї поразки українка могла претендувати лише на "бронзу" - для цього потрібно було перемогти ізраїльську дзюдоїстку Ширу Рішоні, що їй і вдалося.
Білодід, попри юний вік, уже є титулованою на міжнародному рівні дзюдоїсткою.
До олімпійської "бронзи" вона уже ставала чемпіонкою Європи та двічі - чемпіонкою світу.
Першу перемогу в світовій першості Білодід здобула у 17 років - тим самим вона стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.
До Білодід шанс поборотися за бронзову медаль Олімпіади в Токіо мав український дзюдоїст Артем Лесюк, який, втім, поступився Торніке Чакадоеа з Нідерландів.
Так само за крок до нагороди залишився Павло Коростильов, який посів четверте місце у стрільбі з пістолета з 10 метрів.