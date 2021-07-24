Журналістка вимазалася брудом для включення з затопленого міста в Німеччині. Її відсторонили

49 хвилин(и) тому

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Ведуча німецького телеканалу RTL Сюзанна Олен вибачилася за те, що перед прямим включенням зі затопленого німецького міста вимазала свій одяг брудом.

Журналістка пояснила, що їй було "соромно" вести репортаж із напівзруйнованого населеного пункту в чистому одязі.

Інцидент трапився, коли 39-річна Олен перебувала у місті Бад-Мюнстерайфель, регіон Північна Рейн-Вестфалія, де минулого тижня сильна повінь зруйнувала численні будинки і забрала десятки життів.

Свій вчинок Олен назвала "серйозною помилкою".

За її словами, незадовго до виходу в ефір вона допомагала постраждалим і їй було "соромно стояти перед камерою в чистому одязі".

Можливо, про вчинок журналістки ніхто не дізнався б, якби один із мешканців будинку, неподалік якого проводилося включення, не зняв інцидент на відео.

Телекомпанія RTL уже заявила, що відсторонила Олен від роботи за порушення журналістських стандартів.

Звільнять її чи ні - наразі не відомо.

Минулого тижня у Німеччині сталася найсильніша за останні кілька десятиліття повінь.

Вода зруйнувала багато будинків і доріг у кількох регіонах країни, принаймні 170 людей загинули. Десятки досі вважаються зниклими безвісти.

Фінансові збитки від негоди влада Німеччини оцінює в мільярди доларів.